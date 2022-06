Christian Nodal lanzó la madrugada de hoy ‘Girasol’, la tiradera prometida para J Balvin. Desde entonces, no deja de luchar con las críticas.

Vía Instagram, Christian Nodal volvió a explotar contra sus detractores, quienes acusan que ‘Girasol’ es un reflejo de la doble moral del cantante .

“No es que me falte humor, falta empatizar”, declaró Christian Nodal.

Asimismo, el mexicano reiteró que tuvo una previa conversación con J Balvin para disculparse.

“Pa los que no saben escuchar. Pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera.”

Christian Nodal volvió a explotar contra los haters y la “gente mierda” que lo quiere hundir.

En Instagram Stories, donde el cantante ha tenido más actividad, reiteró que se arrepiente de haber sacado ‘Girasol’ .

No obstante, pide comprensión para él en medio de la lucha constante que vive contra las críticas.

Christian Nodal explicó qué fue lo que lo hizo enojar en el pleito con J Balvin.

Según dijo, le lastimó que un artista con 50 millones de seguidores se burlara de él a nivel mundial .

“Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que él me subiera en su cuenta de 50M”, reclamó.

Finalmente, Christian Nodal hizo un recuento de todas las burlas que recibió de parte de J Balvin que, pese al arrepentimiento de ahora, fueron respondidas en ‘Girasol’.

“Me dolieron las burlas y la gran exposición”, confesó.

“(…) siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al estadio de Medalllín, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex.”

Tal parece que Christian Nodal no hizo otra cosa que hundirse -más- con la tiradera a J Balvin.

Y es que, desde el lanzamiento de ‘Girasol’, el cantante es blanco de críticas por ser “doble moral” y “agresivo”.

A través de redes sociales, Christian Nodal reclamó que J Balvin haya provocado que su imagen se manche .

Pues, considera, el pleito hizo que a Christian Nodal lo conozcan por “todo lo morboso”.

“Yo tengo derecho a que gente que no tiene ni idea de mi, me conozca por mi talento y no por todo lo morboso.”

Christian Nodal