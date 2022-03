Saúl ‘El Canelo’ Álvarez apoyó a J Balvin tras el difícil momento que vivió con su mamá, luego de que ella fuera hospitalizada tras complicaciones por el Covid-19.

Tras darse a conocer el estado de salud de la mamá de J Balvin, Alba Mery Balvin, diversas celebridades le mostraron su apoyo al reguetonero, tal fue el caso de Daddy Yankee.

En entrevista con el programa Hoy, Saúl ‘El Canelo’ Álvarez confesó que se había mantenido en comunicación con su amigo J Balvin en estos difíciles momentos.

En diversas ocasiones Saúl ‘El Canelo’ Álvarez ha mostrado su apoyo a J Balvin, inclusive se reveló que el reguetonero lo había buscado para que interviniera en su pelea con Residente.

Durante su conversación con el programa Hoy, Saúl ‘El Canelo’ Álvarez confesó que su relación de amistad con J Balvin va mucho más allá e incluso estuvo al pendiente de la salud de la mamá del reguetonero.

Saúl ‘El Canelo’ Álvarez señaló que en todo este tiempo estuvo al tanto de lo que fue necesitando la mamá de J Balvin y hacerle saber al cantante que se encontraba presente para lo que necesitará.

“Si la verdad que si he hablado, le he mandado mensajes. Siempre estamos en contacto y le he mandado mensajes de que estamos con él, obviamente esta pasando algo muy delicado con su mamá, pero estamos con él y no queda más que rezarle a su mamá y que todo esté bien”

Raúl Araiza incluso recordó que J Balvin había cantado en la pelea de Saúl ‘El Canelo’ Álvarez.

Durante su encuentro con los medios, Saúl ‘El Canelo’ Álvarez fue cuestionado sobre si en algún momento sufrió de depresión. El boxeador señaló que no se ha dado cuenta ya que tiene una mentalidad muy fuerte.

“Gracias a Dios no, a lo mejor en algún momento de mi vida he pasado depresión, pero no me he dado cuenta. Tengo una mentalidad muy fuerte, agradecido con Dios de que me haya dado esta mentalidad”

Saúl ‘El Canelo’ Álvarez