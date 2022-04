Sara Maldonado reveló que ha sufrido acoso sexual en el trabajo, sin embargo, minimizó el asunto señalando que el asunto no fue tan grave como para denunciar.

Sara Maldonado lamentó que sigan incrementándose las cifras de feminicidios en el país, ante ello, dijo tener varias propuestas para combatir la situación.

Una de ellas, dijo Sara Maldonado, es que se den clases de defensa personal en las escuelas, para que desde pequeñas las niñas sepan actuar ante un ataque.

En entrevista, para el programa ‘De Primera Mano’, Sara Maldonado expresó su pesar por los incesantes feminicidios que se registran en México:

“A mí me entristece muchísimo cualquier circunstancia donde algún ser humano tome la vida del otro”

Ante ello, Sara Maldonado dijo tener muchas ideas para hacer frente a la situación, una de ellas, dijo, es enseñar a las mujeres a defenderse desde que son niñas:

“Se me ocurren muchas cosas, ¿no?, apoyar a las mujeres, que haya mucho más información, educación... igual implementar que haya defensa personal en las escuelas, para que las mujeres aprendamos a poder defendernos”

El tema derivó en la pregunta: ¿has sufrido acoso sexual? la respuesta de Sara Maldonado fue afirmativa, sin embargo, la actriz le restó importancia, afirmando que su caso no fue tan grave como para ameritar una denuncia:

“No lo creo, me considero una persona afortunada donde no he sentido un acoso muy directo, ¿no? Definitivamente creo que todas las mujeres estamos expuestas, desde que vas caminando en la calle es complicado si estás en falda porque el ‘mamacita’ o estas cosas incomodan a la mujer y eso es acoso y está tipificado, pero obviamente, ¿quién te va a defender?”

