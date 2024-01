Para consentir a sus fans, Santa Fe Klan de 24 años de edad abrirá OnlyFans pero no como estás pensando.

Santa Fe Klan ha revelado ante los medios que muy pronto debutara en las plataformas de contenido exclusivo como OnlyFans, compaginando su carrera musical.

Sin embargo, pese a la emoción de los seguidores que imaginaban al rapero al desnudo, esto no sucederá ya que el cantante revolucionará con un nuevo contenido.

¡Feliz cumpleaños Santa Fe Klan! Celebra sus 24 años junto a una mujer que no es Karely Ruiz

Santa Fe Klan es uno de los raperos más sobresalientes de México, no deja de crecer ni de experimentar, pues ahora revelo una de sus nuevas etapas en su carrera profesional.

El rapero confeso ante los medios que debutará en la plataforma de contenido explícito OnlyFans, pero menos mal no será para desnudarse.

“A no manches, no solo es para subir cosas de encuerados hay muchas cosas que puedes dar a los fans, cosas especiales que no salen en ningún lado más que ahí”

Santa Fe Klan