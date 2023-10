La entrevista ‘Al Volante’ de Santa Fe Klan con el Escorpión Dorado dio un giro a lo serio, cuando el rapero habló de la muerte de su amigo y colega, Lefty SM.

Recordemos que el pasado 3 de septiembre, Lefty murió inesperadamente a los 31 años de edad, y aunque Santa Fe Klan no fue captado en su funeral, estuvo más cercano de lo que se creía.

Además de contar que vio a Lefty dos días antes de su muerte, Santa Fe Klan -de 23 años de edad- explicó un detalle que dejó ver que pudo haber presentido el fallecimiento del rapero.

Esto fue lo que Santa Fe Klan le dijo al Escorpión Dorado, cuando se puso serio al preguntarle por su amigo recién fallecido.

Por segunda ocasión, Santa Fe Klan se subió ‘Al Volante’ con el Escorpión Dorado, quien decidió tener un momento serio cuando le cuestionó sobre la muerte de Lefty SM.

Y es que quedó claro que Lefty fue alguien importante en la escena del rap mexicano, pero llegó hasta el regional mexicano, pues muchos mostraron luto ante su terrible muerte.

Ante ello, Santa Fe Klan fue uno de los raperos que se mostró conmovido por la situación, y aunque no fue visto en el funeral de Lefty, le dijo al Escorpión Dorado, detalles que se desconocían.

Entre ellos, el rapero de Guanajuato, quien conoció a Lefty antes de que el sonorense se uniera al sello Alzada, contó haber probablemente presentido la muerte de su amigo.

Santa Fe Klan compartió que él vio a Lefty dos días antes de que muriera, cuando lo invitó a un concierto que organizó en su barrio, Santa Fe en Guanajuato.

Detalló que tras verlo, comenzó a sentir “con ansiedad”, pues tenía sensaciones raras que lo tenían inquieto.

Luego de ello, fue cuando Santa Fe Klan se enteró por medio de una llamada lo que todavía era un rumor; la muerte de Lefty SM.

“Lo acababa de ver, dos días antes porque lo llevé al baile en mi barrio (...) cuando me hablaron yo estaba en mi cantón, andaba como con ansiedad, esos días estaba como que sentía algo, me sentía como ansioso”.

Santa Fe Klan también apuntó a que este sentimiento pudo haber sido por problemas familiares que tenía en ese momento, pero cerró diciendo que no sabía a qué se debía tanta ansiedad.

Santa Fe Klan compartió con el Escorpión Dorado lo que vivió cuando Lefty murió, pero además de lo que se cree fue un presentimiento, contó que fue al hospital porque no podía creer la noticia.

Además de que el rapero de Guanajuato contó que vio a Lefty dos días antes de su muerte, explicó que se enteró de su fallecimiento por una llamada.

Fue por medio de Turek, un rapero perteneciente a Alza y de quien se desconoce la edad, quien llamó a Santa Fe Klan para decirle “creo que Lefty está muerto”.

Luego de ello, el rapero fue al hospital donde estaba Lefty y al llegar se percató de que su muerte era real, sin siquiera haber visto a su familia o al sonorense.

Santa Fe Klan detalló que cuando llegó al hospital “en un coche normal”, vio muchas camioneta, policías y gente, lo que lo llevó a pensar de inmediato que la muerte era real.

Después, se encontró con sus amigos de Alzada y estuvo un rato compartiendo con ellos, su dolor.

“Cuando me dijeron me fui al hospital (...) yo quería que me dijeran que no era verdad, llegué y había un chingo de polis, un chingo de camioneta bien placosas y dije, yo creo que sí valió madre”.

Santa Fe Klan, rapero.