Pese a sus malas experiencias con el bisturí, y a que recientemente perdió la movilidad de sus labios, Sabrina Sabrok se somete a otra cirugía estética; le rasgaron los ojos.

Así lo reveló Sabrina Sabrok al programa Hoy, donde confirmó que esta semana ingresó al quirófano para someterse a su cirugía estética número 54 .

En esta ocasión, Sabrina Sabrok no se aumentó una talla de senos, ahora pidió que le rasgaran los ojos.

Para lograr este efecto, un cirujano plástico le colocó hilos tensores cerca de la sien.

“Estoy muy contenta”, dijo la estrella porno así como reveló que quiso rasgarse los ojos porque lo considera sexy por lo que se dijo ansiosa de poder maquillarlos. “Y aparte me va a rejuvenecer más la cara”, remató.

Por otro lado, como a la mayoría de los famosos, reporteros aprovecharon la accesibilidad de Sabrina Sabrok para preguntarle su opinión sobre la denuncia de Sasha Sokol.

Por lo que mostrándose empática, Sabrina Sabrok recordó que en el pasado ella también fue víctima de acoso y abuso sexual, por lo que aconsejó a la ex Timbiriche tomar terapia.

“Que haga terapia y que se rodee de gente que la quiera”, dijo y se toma la libertad de pedirle a las víctimas de acoso y abuso sexual “que denuncien y lo digan”.

Hace algunos años, Sabrina Sabrok habló de los abusos que sufrió por parte de su familia.

Reveló que a los 14 años se salió de su casa puesto que no soportaba que su familia abusará de ella, abuso infantil que iba a callar, pero no soportó que una revista la difamara.

La revista TV Notas lanzó un nota que aseguraba que Sabrina Sabrok le debía dinero a su familia y por muchos años se les escondía.

Por ello, la modelo contó su versión, aseguró que puso distancia por no iba a permitir más abusos y ahora mucho menos ya que su familia la ha buscado desde que se enteró de su fama.

“Me empezaron a pedir dinero, y al principio les di, pero luego me pedían cada vez más y la verdad no se lo merecían por todo lo que me hicieron de niña. Mi padre abusó de mí física, sexual y psicológicamente”

Sabrina Sabrok