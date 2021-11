Sabrina envía mensaje a hijo de Yahir: “No tiene por qué pedirle permiso al padre” (VIDEO)

La actriz Sabrina Sabrok envió un mensaje al hijo de Yahir: “No tiene por qué pedirle permiso al padre”, expuso.

Cabe recordar que recientemente Tristan Othon, hijo del cantante Yahir reveló sus preferencias sexuales, tras esto Sabrina aconsejó al también artista porno.

A través de su cuenta en Instagram, Tristán reveló que es bisexual.

“¿Soy gay? No soy gay. Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas, güey. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor”, dijo el hijo de Yahir en una transmisión en vivo.

Tristán Othón, hijo de Yahir (@tristan_gss / Instagram)

Sin embargo, Yahir no termina de aceptar a Tristan, según declaró en una entrevista para Ventaneando.

“No puedo aceptarlo por tantas cosas y por mis valores. Esto no es el mundo que yo le enseñé, yo siempre le enseñé el amor a la familia y a estar unidos”, dijo Yahir.

“Vengo de una familia donde todo mundo es muy unido y lo seguimos siendo. Él no quiere ser parte de ese mundo, así es”, agregó el intérprete.

Sabrina aconseja a hijo de Yahir

Sabrina Sabrok expuso un par de consejos para el hijo de Yahir, durante una entrevista en el programa ‘Chisme no like’.

Yahir junto a su hijo Tristán (@yahirmusic / Instagram)

La actriz porno, aconsejó a Tristan, que busque siempre su felicidad y que deje de pensar en lo que podría pensar su padre, de él.

“El mensaje que le daría es, si él es mayor de edad, no tiene por qué pedirle permiso al padre y si no depende económicamente de nadie, no tiene por qué pedirle permiso”, aseguró Sabrina.

“Y si le pide permiso y la persona no lo pela, pues que siga haciendo sus cosas”, agregó.

Sabrina declaró que el hijo de Yahir debe romper con paradigmas, pues podría lamentarlo más tarde.

“Lo tiene que hacer porque si no, el día de mañana se va a arrepentir de no hacerlo”, dijo Sabrina.

La actriz, quien dejó de tener contacto con parte de su familia por dedicarse al cine porno, expuso: “Llega un momento que cuando uno es grande o mayo de edad, ya puede decidir por sí mismo”.

“Le guste o no a los padres, a la pareja, a los vecinos, a los amigos; es algo que tiene que hacer para ser feliz”, agregó Sabrina para concluir.