Sabine Moussier ya pudo enfrentar a Sian Chiong por traicionarla en La Casa de los Famosos 2024

Sabine Moussier no lo niega está dolida porque Sian Chiong la engañó para sobrevivir y sobresalir en La Casa de los Famosos 2024.

Por lo que Sabine Moussier aprovechó la salida para Sian Chiong para encararlo y decirle que es un traidor pues jugó sucio en La Casa de los Famosos 2024.

Cabe mencionar que la dupla de actores se conoce desde hace unos años debido a que trabajaron en dos telenovelas, razón por la que acordaron protegerse en el polémico reality show.

Luego de que Pablo Chagra, de 31 años de edad, se las ingeniara para exhibir durante una de sus transmisiones a Sabine Moussier echándole pleito a Sian Chiong, la actriz confirma que sí hay problemas con el exhabitante de La Casa de los Famosos 2024.

Contrario a lo declarado por Sian Chiong, de 30 años de edad, Sabine Moussier, de 58 años de edad, confirma que sí hubo pelea a su salida de La Casa de los Famosos 2024.

“Fue el único que me falló, que me difamó”, dijo la villana de telenovelas y enseguida justificó su actuar: “Se lo tuve que decir honestamente”

De acuerdo con Sabine Moussier, Sian Chiong dijo cosas de ella que no debió decir con tal de figurar en La Casa de los Famosos 2024.

Así como Sabine Moussier da por hecho que la engañó para jugar sucio ya que Sian Chiong creía firmemente que así se ganaría a la audiencia de La Casa de los Famosos 2024.

“Él estaba cuando Adrian(Marcelo) decía ciertas cosas, cuando pedía otras. Yo no me quería posicionar detrás de Gala (Montes) y él me decía, si tienes que hacerlo”

Sabine Moussier