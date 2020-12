Tras la polémica generada por supuestamente haberle robado un novio a Paty Navidad, Sabine Moussier reveló que en su momento intento aclarar las cosas

Hace seis años, Sabine Moussier y Paty Navidad protagonizaron un gran escándalo al revelar que un hombre las había engañado y había mantenido una relación con las dos.

Una revista retomó la polémica por lo que Moussier fue cuestionada al respecto. Sin embargo las declaraciones no le gustaron a Navidad quien le respondió en su cuenta de Twitter.

En una entrevista con varios medios, Sabine Moussier fue cuestionada nuevamente sobre el supuesto novio que compartían por lo que le envió un contundente mensaje a su compañera.

En el video que fue retomado por el programa ‘Sale el Sol’, la famosa destacó que nunca se metió en una relación sentimental, ya que no tenía idea que Leonardo Demian Bours también salía con Paty Navidad.

“Yo no me metí en la relación de nadie, porque yo no sabía que nadie existía, entonces no te puedes meter en eso, pero que Dios me los bendiga” Sabine Moussier

Sabine Moussier reúnete a seguir hablando sobre la polémica destacó que en su momento intentó hablar con la famosa, pero nunca se prestó para poder hablar de la situación.

“Yo traté de hablar con ella, y ella no estuvo muy dispuesta que digamos” Sabine Moussier

¿Qué pasó entre Paty Navidad y Sabine Moussier?

El pasado 10 de diciembre, Paty Navidad utilizó su cuenta de Twitter para reclamarle a la también actriz que hable sobre ella y un tema que ya ocurrió hace años.

“Sabine Moussier, deja de hablar de mí. Si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de Leonardo” Paty Navidad

La única que conoce mi vida privada soy yo. No tengo novio hace 3 años, por favor #SabineMoussier deja de hablar de mi, si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de #Leonardo, de corazón les deseo mucho amor. ¡GRACIAS!❤️ — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) December 10, 2020

Tras esta publicación, Sabine Moussier utilizó su cuenta de Instagram para responderle a la también actriz.

“No tengo por qué permitir que sean afectadas con mentiras y faltas de respeto; es solamente por eso que hago está aclaración” Sabine Moussier

En su mensaje puntualizó que nunca habló de Paty Navidad, ya que sólo intente contestar los cuestionamientos de la prensa.