Después del escándalo de Adianez Hernández de 38 años de edad, Rodrigo Cachero y su ex, Larisa Mendizabal, reaparecen juntos y felices por una buena razón.

Fue la tarde de ayer que Rodrigo Cachero de 49 años de edad y Larisa Mendizabal de 49 años de edad, se dejaron ver juntos y mostraron la buena relación que hay entre ellos.

Pues los artistas se dejaron ver contentos en la graduación de su hijo Santiago Cachero del Centro de Formación Actoral - CEFAT.

Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal han recibido el apoyo de seguidores, luego que se destapó que sus respectivas parejas les fueron infieles.

En los diferentes comunicados que han compartido en redes sociales, dejaron ver que el tema de la infidelidad fue algo que les dolió y les causó un gran daño.

Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal tienen un hijo en común, y sus parejas, hasta hace algunos meses empezaron a salir, mientras seguían con ellos.

A pesar de los escándalos de los últimos días, los artistas reaparecieron juntos y celebrando un momento feliz en redes sociales.

Pues festejaron la graduación de su hijo Santiago del Centro de Formación Actoral - CEFAT.

“Obvio me siento orgullosa por tus logros, por haberte graduado de una segunda carrera. Pero eso es la consecuencia lógica de el esfuerzo que le pones a todo. Lo que me conmueve y me llena el alma y el corazón, es que ayer, cada compañero y compañera tuyos, papá y mamá de compañeros, maestros, maestras, secretarias, directores y personal que se me acercaron, fue para decirme cuánto te AMAN por el increíble ser humano que eres!”

Larisa Mendizabal