Rocío Sánchez Azuara -de 61 años de edad- recordó a su difunta hija a 5 años de su muerte: “Hasta volvernos a encontrar”.

Rocío Sánchez Azuara vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su hija Daniela, un 23 de septiembre del 2019.

La conductora utilizó sus redes sociales para compartir una foto inédita y dedicarle un mensaje lleno de amor.

Aunque el tiempo ha pasado, en más de una ocasión la famosa ha dejado claro que no ha superado la muerte de “Nanys”, como la llamaba de cariño.

Rocío Sánchez Azuara recordó a su hija, Daniela, quien hace exactamente cinco años murió a causa de una enfermedad.

La conductora enfrentó una prueba complicada al tener que aprender a vivir con la ausencia de su hija y mantenerse fuerte.

Rocío Sánchez Azuara utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje por el aniversario luctuoso y le dedicó amorosas palabras.

“Cada día que pasa te extraño más.

Han pasado 5 años desde que trascendiste y como siempre, no me queda más que recordarte y orar por ti, aunque estoy segura que en el lugar que estás es uno en el que el dolor no existe para ti.

Hasta volvernos a encontrar Nanys”

Rocío Sánchez Azuara