Harta de los desplantes que Rocío Sánchez Azuara le hace cada vez que pasa por el barrio, mujer enfrenta a la conductora en plena transmisión del programa “Acércate a Rocío”.

El incómodo momento ocurrió varios meses atrás; sin embargo, gente está recordando el reclamo a Rocío Sánchez Azuara por ser una mujer creía ahora que un panelista se quedó pasmado durante el show.

Esto generó especulaciones. Cibernautas dan por hecho que el programa está planeado y que en realidad, la persona, olvidó el guion.

Video: Rocío Sánchez Azuara recibe reclamo en vivo por ser una “pinche vieja” creída

Fue en septiembre de 2023 cuando durante el programa titulado: “Por una bruja estoy perdiendo a mi familia”, Rocío Sánchez Azuara fue sorprendida por una panelista.

En pleno show la mujer enfrentó a Rocío Sánchez Azuara -de 61 años de edad- por ser una “pinche vieja” creída.

De acuerdo con la fémina, la conductora de televisión se cree mucho cuando se pasea por el barrio y no saluda, la ignora.

“Pinche vieja ¿Por qué te crees tanto? Caminas muy así…a nadie le hablas y así…Te veo pasar aquí en el barrio, no saludas y te crees mucho” Reclamo a Rocío Sánchez Azuara

Rocío Sánchez Azuara enfrenta a mujer que la llamó “pinche vieja” creída

Sin perder la calma, Rocío Sánchez Azuara enfrentó a la mujer que la llamó “pinche vieja” creída. Y tras escuchar el motivo de su insulto, le pidió disculpas.

“Te ofrezco una disculpa, lo que pasa es que yo normalmente estoy pensando en otras cosas y no me doy cuenta exactamente que te estoy agrediendo con mi actitud ¿Me perdonas?” Rocío Sánchez Azuara

La mujer aceptó la disculpa de Rocío Sánchez Azuara por no voltear a verla ya que está sumida en sus pensamientos y sin más se abrazaron.

Fue así como la conductora y la panelista pusieron fin a sus diferencias mismas que se generaron por una suposición.

Rocío Sánchez Azuara fue enfrentada por una mujer en pleno programa, quien le reclamó por "creerse mucho".😱 pic.twitter.com/3nfUbFQgbn — @TVNotasmx (@TVNotasmx) July 15, 2024

¿Reclamo a Rocío Sánchez Azuara fue planeado?

El video del reclamo a Rocío Sánchez Azuara circula en redes sociales y cibernautas lo están despedazando pues aseguran que fue planeado como todos los episodios.

“Ese video es más viejo que Enrique Guzmán y más sobreactuado que Nicola Porcella”, “Mentiras no dijo la doña”, “Casi no se nota que es actuado”, “Lo bueno es que no se ve actuado”,

“Pues aunque es actuado mucha gente dice que Rocío es mamonsísima”, “Siempre armando sus teatros que nadie les cree”,

“Qué ridiculez. Es más falso como todo lo que hace TV Apesta”, “Pero yo tengo la culpa por ver estas pendejadas”, expresan.

