Rocío Banquells de 65 años de edad le dice “pendejo” al productor Hugo Mejuto y la acusa de violencia.

Hugo Mejuto, productor y creador del concepto artístico de ‘GranDiosas’ reveló una agresión física por parte de Rocío Banquells.

Ante esto, dejo en claro que habrá consecuencias legales para la reconocida cantante.

Luego de 14 años de haber puesto en los escenarios de México un concepto musical que reunió a grandes figuras como Dulce y Rocío Banquells.

Se ha sacado a relucir varios escándalos, el último de ellos involucra a Rocío Banquells y Hugo Mejuto, su productor.

La nueva polémica tiene que ver con que Hugo Mejuto, acusa a la famosa de haberlo golpeado.

“Nada justifica una agresión, primero me dijo ‘eres un pendejo’, es una agresión verbal y al hacer un puñetazo es una agresión física (...) nada justifica eso”.

Según lo relatado por el productor para el programa llamado Dulce y Picosito, de Flor Rubio, todo pasó el 10 de mayo en Playa del Carmen.

Debido a que otros cantantes se presentaron previo al show de GranDiosas, el productor tuvo que hacer ciertos ajustes.

Relata que tuvo que quitar la canción que interpreta Rocío Banquells en el show por fallas técnicas y especula que se molestó.

Hugo Mejuto afirmó que, en medio de su molestia, la cantante se quitó los audífonos por el cual reciben instrucciones.

Razón por la cual ella no escuchó cuando dieron la entrada para el cierre del show, pues ella no estaba en el escenario.

De acuerdo con el productor, una vez que terminaron la presentación, Rocío Banquells fue hacia él y le dio un puñetazo en la cara.

En nueve años que llevan trabajando juntos, Hugo Mejuto reconoció que han tenido algunos problemas con Rocío Banquells.

Y la gota que derramó el vaso fue una presentación en Playa del Carmen cuando tuvo que quitar la canción de la cantante por fallas técnicas.

Rocío Banquells se molesto y le dio un golpe en la cara al finalizar el show.

Hugo Mejuto reveló que levantará una denuncia por violencia contra Rocío Banquells.

El cual, no ha podido iniciar un proceso legal debido a que ha estado viajando por trabajo.

“para que ella entendiera la gravedad de la falta de autocontrol que tuvo y que eso en la sociedad no se puede permitir (...) no lo puedo dejar pasar porque mando el mensaje que todo el mundo me puede golpear, pero tengo que ir a Playa del Carmen con mi abogado y levantar una denuncia de hechos y es muy incómodo para mí”.

Hugo Mejuto