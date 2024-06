Rocío Banquells -de 65 años de edad- se peleó con Hugo Mejuto tras recibir insultos de él y hasta lo quería cachetear.

GranDiosas es un espectáculo que reúne a cantantes de todas las épocas en un sólo show y Rocío Banquells formaba parte de este espectáculo.

Sin embargo, Rocío Banquells ya tenía rencillas con Hugo Mejuto, productor de este show, y todo culminó con una pelea en una presentación en Quintana Roo.

Hugo Mejuto acusa a Rocío Banquells de darle un puñetazo durante un show de GranDiosas

El pasado 10 mayo, GranDiosas tuvo un concierto en Playa del Carmen y Rocío Banquells formaba parte de la presentación.

El ambiente se puso tenso detrás del escenario cuando la producción llamó a todas las cantantes para interpretar un tema y se olvidaron de Rocío Banquells.

Rocío Banquells, actriz. (Agencia México)

Las indicaciones las hacían a través de in ears -audífonos- pero Rocío Banquells no los usaba, por lo que no escuchó la indicación.

Al ver que sus compañeras cantaban sin ellas, Rocío Banquells enfureció.

Hugo Mejuto contó que Rocío Banquells acudió a reclamarle y lo llamó “pendejo”; después, le dio un puñetazo.

El productor aseguró que piensa demandar a Rocío Banquells por las presuntas agresiones físicas y verbales, pero la cantante dio otra versión y Dulce la respalda.

Hugo Mejuto (Instagram/@hugomejuto)

Rocío Banquells niega haber golpeado a Hugo Mejuto y revela que la insultó

Hugo Mejuto asegura que Rocío Banquells se puso tan agresiva con él, que el novio de la también actriz tuvo que evitar que lo siguiera golpeando.

Antes las declaraciones de Hugo Mejuto, Rocío Banquells se niega a dar declaraciones públicas, pero le dio su versión a De Primera Mano.

Rocío Banquells le confesó por mensaje a Addis Tuñón -de 47 años de edad- que ya tenía problemas con Hugo Mejuto por su pésima organización.

Además, Hugo Mejuto había pactado con Rocío Banquells que se iba a presentar con un tema nuevo y al final el productor decidió eliminar esta canción.

Pero la situación que hizo que Rocío Banquells estallara, fueron los insultos de Hugo Mejuto.

“Ella escucha cómo se acerca él a alguien de su equipo, esto lo dice la señora Rocío Banquells, y le dice: ‘Rocpio Banquells es vieja, está acabada, no tiene voz y no sirve para nada’” Rocío Banquells a Addis Tuñón

Rocío Banquells no iba a permitir los insultos de Hugo Mejuto y lo increpó, pero él la ignoró.

Es por eso que ella le hace una señal con la palma, la cual Hugo Mejuto asegura que fue un puñetazo.

“Yo me levanto de donde estoy muy molesta por las tres situaciones y la ofensa que me hace este señor, me voy tras bambalinas, lo veo él, me le paro enfrente, no me pela y es entonces donde yo le doy una palmada” Rocío Banquells

Rocío Banquells niega que ella le haya dado un puñetazo a Hugo Mejuto, pues su edad no se lo permite.

“No fue un golpe, fue una palmada para llamarle la atención”. Rocío Banquells

La versión de Rocío Banquells es avalada por Dulce -de 68 años de edad- a quien Hugo Mejuto le contó una versión muy similar a la de la cantante.

Dulce reveló que Hugo Mejuto le dijo una historia muy diferente a la que ha estado a los medios.

La cantante dice que en la versión que le contó el productor, efectivamente Rocío Banquells lo insultó, pero no le dio un puñetazo como él asegura.

Rocío Banquells no quiere hablar más del tema y Hugo Mejuto amenaza con demandarla.