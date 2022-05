Roberto Palazuelos revela que se da sus retoques para no mostrar sus canas. A sus 55 años, el ‘Diamante Negro’ confesó que cuida mucho su apariencia y para ello utiliza diferentes productos.

Luego de ser tachado de “metrosexual”, Roberto Palazuelos confesó que siempre ha cuidado su imagen e incluso aprendió a cómo retocar el tinte de su cabello para que no se vean sus canas.

Tras la baja de su candidatura con Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos ha retomado sus proyectos en la televisión y ahora estará conduciendo un programa especial sobre la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’.

Roberto Palazuelos se ha convertido en una de las celebridades más polémicas de la televisión. Desde hace varios meses el famoso mostró sus intenciones de competir por la gubernatura de Quintana Roo en las elecciones 2022, pero tuvo que bajar su candidatura.

Tras prometer que regresaría como candidato independiente para las elecciones del 2026, Roberto Palazuelos ha retomado sus proyectos en televisión.

En entrevista con varios medios de comunicación, Roberto Palazuelos fue cuestionado sobre si considera que es un hombre metrosexual.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Roberto Palazuelos destacó que para él siempre ha sido muy importante cuidar su apariencia.

“Primero lo llamaban metrosexuales, luego mirreyes, al rato a ver cómo les llaman. Me considero un hombre que toma vitaminas, que se cuida, hace ejercicio, cuida lo que come, usa cremas, que me gusta bien vestido, bien perfumado, no sé cómo se llame eso, pero eso soy”

Roberto Palazuelos