Durante la entrevista Actors on Actors de la revista Variety, Robert Downey Jr ha revelado la posibilidad de regresar como Iron Man, el querido personaje de Marvel.

Y es que aunque hace un tiempo negó cualquier posibilidad de regresar como Iron Man, ahora Robert Downey Jr -59 años de edad- ha dejado abierta esa posibilidad.

Por lo que ahora los fans de Tony Stark ven una pequeña luz de esperanza para que Robert Downey Jr vuelva a ser Iron Man en el UCM.

Robert Downey Jr tuvo una entrevista con Variety en la clásica sección de Actors on Actors en donde fue entrevistado por Jodie Foster -61 años de edad-

Y es que fue ella quien le preguntó a Robert Downey Jr si se volvería a poner la armadura de Iron Man, a lo que el actor que interpretó a Tony Stark del 2008 al 2019 reveló:

“Está increíblemente en mi ADN. Probablemente el personaje más parecido a mí que he interpretado, aunque es mucho más genial que yo. Me he vuelto sorprendentemente abierto a la idea. En realidad es una locura, tenemos un aspecto bastante bueno. De hecho, estaba mirando las fotografías que nos estuvimos haciendo antes y pensé: ‘¿Todavía lucimos bien? Y digo: ‘Tenemos bastante buen aspecto”

Robert Downey Jr