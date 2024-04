Robert Downey Jr. dejó una huella imborrable en todos los fans de Marvel con su interpretación de Iron Man.

Tras Avengers: Endgame, todo indicaba que Robert Downey Jr. había acabado con Marvel y su etapa como Iron Man para dedicarse a otra cosa.

Sin embargo, en una entrevista para Esquire, el actor habló un poco sobre sus planes a futuro después de ganar un Premio Oscar y ser parte de The Sympathizer de HBO.

Dejando la puerta abierta para un posible regreso como Tony Stark dentro del UCM, aunque todo dependería de Kevin Feige y la gente de Marvel y Disney.

Robert Downey Jr como Iron Man (Disney)

¿Robert Downey Jr. volverá como Iron Man en las películas de Marvel?

Robert Downey Jr. dijo textualmente que él estaría encantado de volver a las películas de Marvel; obviamente todos lo quieren como Iron Man.

Señaló que ser parte de Marvel es algo en su ADN y que el papel de Iron Man prácticamente lo eligió a él.

Además Robert Downey Jr. reconoció el talento de Kevin Feige como productor, señalando que él nunca apostaría en su contra, pues siempre tiene las de ganar.

Dejando la pelota en el campo de Marvel y Disney, por si necesitan de regreso a la persona que inició todo con el UCM.

Es una parte dentro de mi ADN. Ese papel me eligió a mí. Y mira, siempre digo: ‘Nunca, nunca apuestes contra Kevin Feige’. Es una apuesta perdedora. Él es la casa. Él siempre ganará Robert Downey Jr.

¿Hay posibilidades de que Robert Downey Jr. regresé como Iron Man a las películas de Marvel?

Ahora bien, una cosa es que Robert Downey Jr. deje la puerta abierta para regresar como Iron Man, y otra que Marvel haga caso de esto.

De momento Marvel atraviesa por una reestructuración de su UCM, luego de varios años a la baja que culminaron con el desastre de 2023, donde sólo una producción tuvo éxito.

Si bien traer a Robert Downey Jr. como Iron Man atraería nuevamente a la audiencia, también significaría un fallo en revitalizar la franquicia, haciéndola dependiente de los Vengadores originales.

Un pequeño cameo en Secret Wars o la siguiente película de Avengers podría ser lo más adecuado, como un Iron Man de otro universo; algo al estilo de No Way Home o Multiverse of Madness.

Iron Man (Disney)

Con información de Esquire