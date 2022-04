Rihanna ha sido declarada como quien revolucionó la imagen de la maternidad y la moda para las mamás, ahora posando en Vogue da detalles de su perspectiva maternal.

Un 19 de mayo de 2021 que confirmó su romance con A$AP Rocky y tan solo fueron un par de meses después, que la cantante fue captada con un gran vientre de embarazo.

En enero de 2022 Rihanna se paseaba con A$AP Rocky, mientras lucía un embarazo que nadie esperaba y “no fue planeado y tampoco impedido” aseguró la cantante.

Ahora, con una grandiosa sesión de fotos de Rihanna en Vogue, así como una entrevista revelando detalles de su parte maternal, es señalada como revolucionaria en la moda y la maternidad.

Rihanna posó para Vogue, de cara a su sexto trimestre de su embarazo con su pareja A$AP Rocky, quien pasó de ser su gran amigo a su pareja.

Con solo meses de haberse dado a conocer su noviazgo, fueron paseados tomados de la mano, y a ella con un enorme vientre de embarazo.

Sorprendió al mostrar que estaba embarazada tras meses de haber decidido no darlo a conocer, así como también fue sorprendente convertirse en una antes y después de la moda en la maternidad.

“Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles en este momento y no me avergonzaré de eso”.

Sin pensarlo y solo bajo el tema de no tener que limitarse a vestir diferente solo porque su cuerpo está cambiando, fue como Rihanna dijo a Vogue que siguió con su estilo.

“Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé para mis adentros: De ninguna manera voy a ir de comprar a un pasillo de maternidad. Lo siento, es demasiado divertido vestirse. No voy a dejar que esto desaparezca solo porque mi cuerpo está cambiando”.

Mismo que quedó demostrado con la sesión de fotos que Rihanna tuvo en Vogue, así es como luce:

Rihanna posó para Vogue y acompañado de su perspectiva ante la moda de maternidad, la cantante de 34 años también se negó a hacer lo tradicional al nacimiento de un bebé.

Reconoció que ni siquiera ha comprado un solo pañalero para su bebé, contó que no desea un baby shower y tampoco una fiesta de revelación de género.

La cantante quien fue nombrada héroe nacional en su natal Bárbados, dijo ser ajena a las fiestas con imágenes de animales, regalos a sus fiesta y donde solo pueden asistir mujeres.

Expresó que tampoco quiere una revelación de género, pues no entiende porqué es tan importante dar a conocer el sexo de un bebé, “cuando estemos listos de contarlo lo haremos”.

De forma contundente dijo desear una fiesta, en donde “todos salgan arrastrándose ¡y tiene que ser mixto!”.

Sumado a las declaraciones de Rihanna a Vogue, la cantante dijo que su bebé no fue planeado pero tampoco hicieron nada para impedir esto.

“¿Planificación? Yo no diría planear, pero ciertamente no planeamos nada en contra de esto. No sé cuándo ovulo ni nada de ese tipo de mierda. Simplemente nos divertimos”.

Rihanna a Vogue.