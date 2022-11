Ricardo Salinas Pliego reveló que no es tan amigo de Pati Chapoy y incluso dijo que sus chismes lo han metido en problemas.

En un nuevo video de Escorpión al Volante, el presidente de TV Azteca compartió espació con el excéntrico creador de contenido.

Durante una parte de la charla Ricardo Salinas de la Pliego sacó unos cuentos secretos acerca de la periodista Pati Chapoy.

De cariño el empresario le dice “Doña Paty” y dijo que ya lleva más de 30 años trabajando a su lado y dijo que eran vecinos “del mismo rancho”.

Ricardo Salinas Pliego (Tomada de video)

Ricardo Salinas cuenta secretos sobre Pati Chapoy

En la entrevista a lado del Escorpión Dorado, Ricardo Salinas Pliego dijo que nunca ha tenido algún conflicto con Pati Chapoy.

Sin embargo, mencionó que los conflictos con la reportera han sido especialmente hacía aquellos que son “criticados”.

“Luego los criticados vienen conmigo y me dicen oye no puede ser es que aquí en mi casa me madrean”, dijo Ricardo Salinas Pliego.

Pati Chapoy, conductora de Ventaneando. (Cuartoscuro)

Además, explicó que en múltiples ocasiones el mismo ha hablado con los famosos mencionados por Pati Chapoy.

Por otro lado, Ricardo Salinas Pliego ha dicho que cuando pasan ciertas situaciones fuerte, él personalmente habla con Pati Chapoy para amenizar las cosas.

Ricardo Salinas Pliego (Tomada de video)

El Escorpión Dorado echa carrilla a Pati Chapoy

Durante la entrevista con Ricardo Salinas Pliego el Escorpión Dorado le hizo muchos chistes a Pati Chapoy.

El creador de contenido incluso se atrevió a decir que cuando va a TV Azteca todos lo quieren, especialmente en los conductores de Ventaneando.

“Tú sabías que Pati Chapoy y yo éramos esposos antes”, bromeó el Escorpión Dorado, ante lo que Ricardo Salinas Pliego hizo un gesto de risa.

Después el YouTuber dijo que aparentemente su “relación” habría terminado, todo en un tono de jugueteó y broma.

El video de Escorpión y Ricardo Salinas Pliego ha recibido más de 236 mil vistas y cuenta con más de 16 ‘me gusta’ en YouTube.

En el video el empresario visitó una sucursal del Banco Azteca y se sorprendió por descubrir que aún a la fecha se siguen usando los billetes de 20 pesos.

A Ricardo Salinas Pliego se le notó amigable y le siguió el juego al Escorpión Dorado.