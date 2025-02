Alex Bisogno revela que ya sabía que Daniel Bisogno se iba a morir, pero no lo mencionó cuando entró para despedirse de su hermano.

Daniel Bisogno murió el pasado 20 de febrero a los 51 años de edad luego de pasar varios días en el hospital debido a complicaciones derivadas del trasplante de hígado al que se sometió en septiembre del 2024.

Debido a que se encontraba en terapia intensiva, los hermanos de Daniel Bisogno no podría acompañarlo como ellos hubieran querido.

Sin embargo, Alex Bisogno -de 48 años de edad- confesó que afortunadamente se pudo despedir de Daniel Bisogno, pese a que él no sabía qué es lo que estaba pasando.

Alex Bisogno reveló cómo fue su despedida de Daniel Bisogno y cuales fueron las últimas palabras del conductor de Ventaneando.

Alex Bisogno confiesa por qué no le dijo a Daniel Bisogno que se iba a morir

Desde que Daniel Bisogno empezó a presentar problemas en su salud, Alex Bisogno siempre se mantuvo cercano a él y no le dejó solo.

A unos días de la muerte de Daniel Bisogno, Alex Bisogno concedió una entrevista con Gustavo Adolfo Infante donde reveló cómo fueron los últimos momentos de su hermano.

Alex Bisogno destacó que en la mañana del 20 de febrero fue a ver a Daniel Bisogno y le tocó verlo de muy buen humor.

Sin embargo, la situación cambio cuando le tocó la visita de su hermana, pues ella ya lo notó cansado.

“Lo fue a visitar, yo me despedí de él regreso mi hermana a la 1 de la tarde me dijo ‘oye me dijiste que estaba muy simpático, muy platicador y yo lo veo muy cansado’, que raro yo lo vi diferente en la mañana” Alex Bisogno

Después de la visita de la hermana de Daniel Bisogno, la doctora les habló para comunicarles que el conductor se había puesto grave y necesitaban ir corriendo al hospital.

“Cuando termina la visita de la una de mi hermana, como a la hora nos habla la doctora y nos dice ‘están en el hospital, vengan, corran porque Daniel está muy grave, está muy delicado’” Alex Bisogno

Alex Bisogno relató que al llegar les explicaron que los dejarían entrar a ver a Daniel Bisogno para que le pudieran dar ánimos porque se venía una situación complicada.

Sin embargo, los doctores también les dijeron que ese era el momento para que se pudieran despedir porque probablemente después ya no podrían hacerlo.

“Llegamos corriendo y nos dijeron ‘Daniel tiene que ser entubado y lo más seguro es que para lo delicado que está va a caer en paro cardiaco, entran ahorita hablen con él, denle ánimos y sobre todo despídanse porque puede ser el único momento en el que lo van a poder hacer’” Alex Bisogno

Alex Bisogno señaló que fue un momento muy complicado, pues en realidad Daniel Bisogno se encontraba bien y no se enteró que se estaban despidiendo.

“Fue muy fuerte porque entramos y Daniel estaba consciente, estaba bien y saber que prácticamente era la despedida y él no lo sabía” Alex Bisogno

Durante su conversación, Alex Bisogno señaló que no le dijo a Daniel Bisogno lo que estaba pasando y solo le dio ánimos como siempre lo hacía.

“Cada vez que yo entraba al hospital a su cuarto yo le decía ‘Daniel cómo vas, cómo te sientes, acuérdate que somos un equipo y tú enfermedad es la enfermedad de todos nosotros, no nos vamos a ir del hospital sino nos vamos contigo’ se lo cumplí o no, la promesa no se la cumplí como hubiera querido” Alex Bisogno

Esta fue la petición que Daniel Bisogno les hizo a sus hermanos

No fue él único momento que Alex Bisogno habló sobre los últimos momentos de Daniel Bisogno.

Y es que Alex Bisogno acudió a Ventaneando con su hermana Ivette donde hablaron sobre cómo vivieron el 20 de febrero.

Ivette Bisogno confesó que era difícil la comunicación con Daniel Bisogno por el oxígeno que tenía.

“Un día anterior que pasó todo, a mí me dijo, no se le entendía muy claro por el oxígeno, lo tenía muy fuerte, pero yo le entendía todo, era increíble, me decía Ale, ‘¿qué dijo?’, y yo entendía lo que decía” Ivette Bisogno

Sin embargo, Daniel Bisogno seguía reaccionando con algunas palabras como su hija, Ventaneando, la obra de teatro y su doctora.

“A mí me dijo: ‘¿Qué necesito para irme a mi casa?’ Él seguía pensando así y se lo entendí clarito. Y luego me decía palabras sueltas, decía: ‘Bebé’, yo creo que se refería a Michaela. Decía papá también. Cuando le dijimos mi papá va a estar bien, movió la cara. Le decía palabras que eran claves para él y reaccionaba. ‘Ventaneando’ era una de ellas, el teatro, y pelaba los ojos. El nombre de Érika, su patóloga; Érika nos dijo que vas muy bien, y se sorprendía y abría sus ojos” Ivette Bisogno

En su conversación, Ivette destacó que su hermano siempre pensó que saldría adelante e incluso su última petición es que no lo dejarán solo.

Y es que debido a que se encontraba en terapia intensiva, ellos no podían estar mucho tiempo con Daniel Bisogno.

“Daniel estaba consciente, nos vio entrar apurados al cuarto y hasta se espantó porque dijo: ‘Qué está pasando’. Nos dijo: ‘No me dejen tanto tiempo solo’” Alex Bisogno

Ivette puntualizó que Daniel quería que no lo dejaran tanto tiempo solo.