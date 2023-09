Después de haber protagonizado uno de los momentos más polémicos del 2023, Ricardo O’farrill reaparece junto a sus amigos de La Cotorrisa para bromear con su desgracia.

Como algunos recordarán, Ricardo O’farrill -de 33 años- agitó el mundo de la comedia en México con las declaraciones que hizo de algunos miembros del gremio en un live.

Tiempo después desapareció del radar, pero familiares confirmaron que había sido internado en una clínica psiquiátrica.

No sin antes haber protagonizado otro par de lives en los que se quejaba de Aeroméxico y en la que iba a su antigua clínica de rehabilitación.

Con el tiempo Ricardo O’Farrill se dejó ver cada vez más en redes sociales y con su familia, por lo que ahora fue turno de sus amigos.

Con quienes habló de su experiencia dentro de la clínica psiquiátrica y haciendo burla y chistes de su desgracia.

Recientemente La Cotorrisa, el podcas de los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky, compartió el anecdotario que grabaron con Ricardo O’farrill.

Esta sería la primera aparición del comediante dentro de un programa, pues por lo que mencionó reporteros lo buscaron para poder entrevistarlo, algo que les negó.

Ricardo O’farrill aprovechó el momento para agradecerle a sus amigos de La Cotorrisa por el apoyo que le dieron después de todo lo ocurrido.

Así como por abrirle las puertas de su podcast, pues en palabras de Ricardo O’farrill, sabía que lo iban a “cobijar” y a tratar bien.

Una de las cosas que pero por su puesto trataron en La Cotorrisa, fue todo en torno a los denominados brotes que Ricardo O’farrill tuvo en más de una ocasión.

Al respecto, el trio de comediantes no pudieron hacer más que reír, pues recordaban lo ocurrido con mucho humor y comedia, mucha de ella proveniente del propio Ricardo O’Farrill.

Del mismo modo, recordó la ocasión en la cual regresó a la primera clínica en la que lo internaron para denunciar los malos tratos que recibió en el lugar.

Solo que ahora entre algunas risas y haciendo referencia a su imagen de cuando se había rapado el cabello:

"No sé si supieron, pero cuando salí de la primera [clínica] hice un showcito. No sé si vieron al tío Lucas pateando en la puerta de una clínica. Era yo”.

Ricardo O’farrill también llegó a mencionar a los especialistas que empezó a ver y los medicamentos que le recetaban.

Pero por lo que contó el comediante, él solo llegó a pedir los medicamentos que le impidieran hacer un live otra vez.

“Y que me cambiaban la no sé que por la no sé cual. Yo así de que ‘doc, deme la que no me haga hacer lives’”.

Ricardo O'farrill