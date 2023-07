Ricardo O’Farrill se rompe al hablar de todos a quienes lastimó y se disculpa: “Es como estar poseído”.

En abril, Ricardo O’Farrill hizo temblar el “mundo del standup”, al hacer acusaciones contra varios de sus compañeros, tras una pelea en la boda de Mau Nieto.

Las situaciones fueron empeorando para Ricardo O’Farrill, quien fue internado en dos ocasiones y acusó de maltrato a una de las clínicas en la que estuvo.

A inicios de julio, Ricardo O’Farrill -de 32 años de edad- reapareció y reveló que fue diagnosticado con bipolaridad, por lo que ya estaba en tratamiento.

A tres meses del colapso de Ricardo O’Farrill, el comediante se muestra tranquilo y compartió un video para disculparse con quienes llegó a ofender.

El video fue publicado en el Instagram de Ricardo O’Farrill el 31 de julio, donde mencionó que se encontraba vulnerable pero le pareció necesario hacerlo.

Ricardo O’Farrill refiere que habló de otras personas estando en un brote maniaco depresivo y no se dio cuenta del alcance de sus palabras.

Ricardo O’Farrill comenzó a lanzar sus disculpas a sus amigos y compañeros como:

Ricardo O’Farrill se disculpó con sus compañeros y amigos mencionando que lo que había dicho en su video eran “chismes” y rumores sin fundamento .

Asimismo, lamentó que la boda de Mau Nieto y Carla Fernández se haya convertido en un tema desagradable relacionado con él.

El comediante manifestó que no ha tenido contacto con las personas con las que se disculpan, pues aún no es el momento para reunirse.

“Todo fue muy surreal y yo lo causé. Aprovecho para mencionar el tema de la salud mental, de verdad esto no lo vi venir, fue tan gradual que no me di cuenta (...) Me siento muy mal, la verdad ha sido la peor época de vida”

Ricardo O'Farrill