Ricardo O’Farril dio su ‘humilde’ opinión de AMLO tras el Grito de Independencia 2023 ¿es AMLOver? Esto dijo el comediante.

El viernes 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador -de 69 años de edad- dio su penúltimo Grito de la Independencia y dividió opiniones.

AMLO destacó en su grito la libertad y el amor, además de pedir la erradicación del racismo y discriminación.

A lo lejos se podía escuchar que los asistentes al Zócalo capitalino gritaban: ‘Es un honor estar con Obrador’ y esto llamó la atención de Ricardo O’Farril, quien dio su opinión al respecto.

Ricardo O’Farrill ‘odia a los políticos’, pero esto dijo del Grito de Independencia de AMLO

El regreso de Ricardo O’Farril a las redes sociales tras enfrentar problemas de salud mental, ha sido halagado por sus seguidores.

El standupero está rehaciendo su vida y celebró el 15 de septiembre con sus amigos, cocinando quesadillas, tlacoyos y polvorones.

Posteriormente, Ricardo O’Farril -de 33 años de edad- compartió una historia en Instagram para hablar del Grito de Independencia de AMLO.

“Me vale ver... la política, odio a todos los políticos. Pero ayer le gritaban al presidente ‘es un honor estar con Obrador’. Por primera vez la mitad del país en muchos años está contenta con el presidente” Ricardo O'Farril

El comediante comparó la aceptación de AMLO en México, con Luis Miguel: “A mí no me gusta Luis Miguel, pero si lo ponen la gente se pone contenta, y yo me pongo contento, porque la gente se pone contenta”.

Ricardo O'Farrill se disculpa con quienes insultó durante su brote maniaco depresivo (Instagram/@richieofarrill )

Ricardo O’Farrill manda un mensaje a los opositores de AMLO

Para Ricardo O’Farrill es interesante ver que la mayoría de personas están conformes con el gobierno de AMLO, o al menos eso se cree tras la aceptación que tuvo en el Zócalo el 15 de septiembre.

Ricardo O’Farrill mencionó que quienes no estén de acuerdo con el presidente de México, por lo menos estén felices porque otros lo están contentos con el gobierno.

“Digan, ay su aeropuerto está horrible, su pinche refinería y su tren van a costar más del triple y la chingada, y sí, la caga como todos los gobernante, pero por primera vez en la historia, en mucho tiempo la gente está contenta con el presidente y siéntanse contentos porque la gente está contenta” Ricardo O'Farrill

Ricardo O'Farrill, standupero. (@richieofarrill)

El comediante pidió a los ‘amargados’ que se sientan felices de que la gentes está contenta, aunque estén engañados.

Pero, conociendo a Ricardo O’Farrill, sus palabras también podrían tener un poco de sarcasmo y sería una burla a quienes están felices con AMLO, a pesar de las circunstancias.

Al final Ricardo O’Farrill manifestó que en mucho tiempo no había visto que las personas estuviera felices con el presidente y eso era algo de admirarse, según él.