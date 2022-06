Este escándalo apenas comienza. Rey Grupero golpearía a Juan Vidal por Cynthia Klitbo; lo esperará afuera de ‘La casa de los famosos’ puesto que el actor nacido en República Dominicana le causó un daño psicológico a la actriz.

Así lo asegura Rey Grupero, a través del programa Gustavo Adolfo Infante TV, donde vuelve a insistir que Juan Vidal debe salir del reality de Telemundo ya que no se está mostrando como realmente es.

“Estoy checando cómo manejar el caso de Juan Vidal para que le den su lugar a Cynthia Klitbo. En el reality se hace pasar por una persona que no es”, dijo Rey Grupero molesto al ver que el actor aún está en ‘La casa de los famosos’

Cynthia Klitbo llama vividor a Juan Vidal y caballero a Rey Grupero (Especial)

“No vamos a permitir que llegue un chichifo a querer ofenderla y humillarla, le causó un daño psicológico irremediable”, informó el youtuber y aseguró que Cynthia Klitbo se la ha pasado llorando.

Por ello está tratando de convencerla de demandar a Juan Vidal, quien la maltrató psicológicamente, causó daños en su hogar, se aprovechó de su fama y le pidió dinero prestado, el cual no le ha pagado.

Cynthia Klitbo y Juan Vidal (Agencia México )

Rey Grupero asegura que Juan Vidal envidiaba su romance con Cynthia Klitbo

Dejando claro que no puede ver a Juan Vidal ni en pintura, Rey Grupero asegura que el actor envidiaba su romance con Cynthia Klitbo, debido a que como pareja triunfaron.

“A mí me tenía coraje porque nosotros tuvimos mucho éxito cuando fuimos novios”, dijo y explicó que cuando Cynthia Klitbo y Juan Vidal comenzaron una relación romántica, su popularidad no creció.

Incluso, aseguró que Juan Vidal es un actor fracasado y viejo que ya no va a pegar y que si estuvo con Cynthia Klitbo fue para colgarse de su fama por ser una primera actriz y conseguir trabajo.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo (Instagram)

Rey Grupero quiere golpear a Juan Vidal

Al ver que Cynthia Klitbo sufrió por un hombre que la violentaba y además “le quitaba el alimento de la boca de su hija”, Rey Grupero se animó a esperarlo afuera de ‘La casa de los famosos’ para golpearlo.

De acuerdo con el youtuber, ayer alguien le avisó que Juan Vidal podría quedar eliminado del reality de Telemundo por lo que contemplo ir a esperarlo y recibirlo a golpes, pero Cynthia Klitbo le pidió que no lo hiciera.

“Me dijeron: ‘al parecer sale hoy’ y le comenté a Cynthia, voy a ir a encararlo, pero ella me dijo que no porque te conozco y lo conozco y yo no quiero regalarle publicidad”, finalizó y aseguró que la actriz se enfrentará a su ex por la vía legal.