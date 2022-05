Revelan que Grupo Firme desprecia a Galilea Montijo por haberse negado a entrevistarlos. A pesar del éxito de la agrupación lidereada por Eduin Caz, la conductora de Hoy no habría querido hablar con ellos.

Aunque el Grupo Firme se ha mostrado muy abierto para hablar con los diferentes medios de comunicación, se dio a conocer que la agrupación tendría un problema con Galilea Montijo.

En medio de la preocupación por la salud de Eduin Caz, se reveló que Grupo Firme no quiere saber nada de Galilea Montijo por un supuesto desplante que le había hecho.

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más populares de la televisión mexicana. Sin embargo también se ha visto en vuelta en varias polémicas.

En medio de versiones que señalan que quieren sacar a Galilea Montijo del programa ‘Netas Divinas’, se reveló que Grupo Firme no quería saber nada de la popular presentadora.

A través de su canal de Youtube, Alejandro Zúñiga reveló que Grupo Firme desprecia a Galilea Montijo luego de que la conductora se había negado a ir a entrevistarlos.

De acuerdo con Alejandro Zúñiga, el programa Hoy le había pedido una entrevista a Grupo Firme. La agrupación lidereada por Eduin Caz habían aceptado realizarla con la condición de que fuera Galilea Montijo quien la realizará.

La producción le habría pedido a Galilea Montijo que acudiera al Foro Sol, para que pudiera entrevistar a Grupo Firme. Sin embargo la presentadora se habría negado.

“Galilea Montijo cuando le dan una indicación, a veces no hace caso, es rebelde... resulta que ahora que andaban los de Grupo Firme en la Ciudad de México y que tuvieron lo del Foro Sol, que en Hoy querían una entrevista con ellos, también ellos se están dando sus lujos de decir ‘pues si no viene Galilea no’”

A pesar de que Galilea Montijo ha entrevistado a diversas celebridades e incluso ha viajado para conseguir el reportaje, la conductora de Hoy habría dicho que no.

Esto habría causado molestia entre los integrantes de Grupo Firme, por lo que ahora desprecian a Galilea Montijo.

“En la producción dijeron ‘pues que si no va Galilea no’, y qué crees que Galilea no quiso, que dijo que no, y que por eso ahora los de Grupo Firme ya no la quieren, eso cuenta la leyenda”

Alejandro Zúñiga