René Franco define a ‘Spider-Man: No Way Home’ como una “masturbación cerebral” y asegura que es la forma en que Marvel habló del multiverso.

El locutor de ‘La Taquilla’ dijo que finalmente pudo ver ‘Spider-Man: No Way Home’, misma que le pareció “la mejor película del planeta”.

René Franco opina sobre ‘Spider-Man: No Way Home’; quedó maravillado

René Franco, quien es locutor de ‘La Taquilla’ habló sobre la añorada ‘Spider-Man: No Way Home’, luego de que se estrenara el pasado 15 de diciembre.

El conductor puntualizó de manera contundente como primer comentario, “es la mejor película del planeta”.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían juntos como SpiderMan (Instagram)

Asimismo, detalló que fue la forma en que Marvel habló del multiverso que se aborda en los comics, y mismo que DC ya también contó, pero en su versión.

Aseguró que Marvel escogió a ‘Spider-Man: No Way Home’ para demostrar que existen más universos y que todos tenemos un ‘yo’ en cada uno.

“No se veía la sinergia comic multiverso juntos, es la conexión de todo lo que sujeta a Marvel”. René Franco, locutor.

René Franco asegura que ‘Spider-Man: No Way Home’ es una “masturbación cerebral”

René Franco no pudo contener su fascinación luego de ver ‘Spider-Man: No Way Home’, pues consideró que es la manera perfecta en que Marvel dio un giro a todos sus superhéroes.

Puntualizó que la manera en que demostró que existen varios Spider-Man y que cada uno vive en su universo , fue única y sorprendente.

La manera en que pudo definirlo de manera puntual fue “una masturbación mental”.

Explicó que, pese a que se cree que Marvel y DC fueron los precursores de la idea del multiverso, no es así, “desde antes existía la teoría de las cuerdas”.

Asimismo, dijo que Marvel creó tantas películas y personajes, “ya no podía sostener lo que hizo”, por lo que uso a Spider-Man para explicar lo que sucedía.

Finalmente, René Franco dijo que con ‘Spider-Man: No Way Home’, se abrió la posibilidad a “nuevos universos”.