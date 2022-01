René Franco cree que “va a pegar la mamada” de Rebelde, esto tras estrenarse el reboot de la telenovela ayer 5 de enero en Netflix.

El locutor de ‘La Taquilla’ reconoció haber visto el primer episodio de Netflix, el cual calificó como excelente para quienes va dirigido, aunque dijo “es una porquería”.

Aunque deletreó “mamada” para no pronunciarlo al aire, así fue cómo calificó a la serie diciendo que “va a pegar”.

René Franco dice que Rebelde va a pegar pese a ser “una porquería”

René Franco comentó en su programa de radio ‘La Taquilla’, que el reboot de Rebelde, sin duda “va a pegar”, pues asumió está muy bien producida.

Pese a que el co-locutor dijo que no le había gustado por ser “lenta y no dar explicaciones, simplemente hacer que se enamoren”, René Franco no concordó con eso.

El controversial locutor confesó nunca haber visto Rebelde, la telenovela original de Pedro Damián, y creyó que eso fue lo mejor que pudo haber hecho.

Zoraida Gómez en Rebelde

Asumió que el no ve el reboot como el co-locutor, pues no tiene el feedback de la primera versión, por lo que la calificó como “porquería”, aunque bien producida.

“Esta porquería va a pegar pese a ser una mamada”, fue lo que René Franco dijo, aunque deletreó “mamada” para no decirlo al aire directamente.

René Franco dice que saldrán talentos juveniles de Rebelde

René Franco además de aprobar la nueva versión de Rebelde dijo que esta podría ser la cuna de nacimiento de nuevas generaciones de actores, tal como la primera.

Aunque ya hay algunos actores que son un tanto reconocidos, apuntó que la serie los lanzará a la fama teniendo gran éxito por su actuación.

Rebelde en Netflix (Mayra Ortiz/NETFLIX / Mayra Ortiz/NETFLIX)

Sumado a ello, subrayó que Rebelde tendrá gran éxito pues ya se está conversando en redes sociales sobre el team que los seguidores están eligiendo en el reboot.