René Franco cree que Bárbara de Regil tuvo ataque de pánico por no dejar Instagram, esto luego de que la influencer compartiera lo vivió en un vuelo.

El locutor le preguntó a Bárbara de Regil si no creía que esto podía ser desatado por el estrés de compartir todo en redes sociales .

Asimismo, en ‘La Taquilla’ dijeron que era sorprendente la ansiedad y estrés que desataban las redes sociales en influencers y “chavitos” que tenían pendiente de los ‘likes’.

René Franco informó a los oyentes de ‘La Taquilla’ que Bárbara de Regil sufrió un ataque de pánico o ansiedad en pleno vuelo, “y enseguida lo publicó en el Instagram”.

Comentario que abrió paso a que el locutor René Franco le dijera a la actriz de ‘Rosario Tijeras’ que esto había sucedido, probablemente, a su uso excesivo de redes sociales.

Bárbara de Regil comentó que nunca había tenido esa sensación, pese a que frecuentemente viaja en aviones y se presenta ante público.

Por ello René Franco fue contundente y le recomendó analizar qué está haciendo con su vida, que lo primero que hizo fue ir a redes a compartirlo.

René Franco habló del ataque de pánico que Bárbara de Regil sufrió, mismo que vio asociado a su uso excesivo de redes sociales.

El locutor expresó que, así como ve su contenido y la percibe, cree que Bárbara de Regil está todo el tiempo al pendiente de las métricas .

“Están todo el tiempo al pendiente, tuve me gusta, qué rendimiento tiene. No me sorprende que sea ese el motivo, por lo que puedo especular”.

René Franco, locutor.