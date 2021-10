Regina Blandón se maquilla para celebrar Halloween “sola” (FOTOS)

Regina Blandón se maquilló para celebrar Halloween “sola”. Así lo conto la propia actriz de ‘La Familia P-Luche’ en redes sociales, donde presumió las fotos de su look.

En su cuenta de Instagram, Regina Blandón publicó una serie de fotos en las que presumió un impactante maquillaje de ojos color azul.

Para hacer más llamativo su look, Regina Blandón acompañó las sombras y el delineado de sus ojos con piedras de colores y un disfraz negro con aplicaciones de plumas en el cuello.

Regina Blandón (@reginablandon / Instagram)

Regina Blandón explica por qué se maquilló para una fiesta de disfraces... sin tener invitación para alguna

Regina Bladón contó en su publicación que unos días atrás tuvo una fiesta de disfraces, a la que acudió con un maquillaje hecha por sí misma.

Lo malo fue que, no supo cómo ponerse las piedras y durante la fiesta perdió algunas... además de que no terminó con el look que deseaba.

Su amigo, el maquillista Ger Parra, se enteró de su mala experiencia y acordaron reunirse para que Regina Blandón lograra verse con el look que siempre quiso.

“El otro día fui a una fiesta de disfraces e hice lo que pude con mi maquillaje, mano, pero HOY vino a hacer bien el maquillaje mi favo y el mejor: @ger.parra 😍😍. Te amox” Regina Blandón

Regina Blandón (@reginablandon / Instagram)

Regina Blandón: “Estaré en mi casa viendo por la ventana”... disfrutando de su espectacular maquillaje

Aunque Regina Blandón terminó más que satisfecha con su maquillaje, que enfatizaba sus ojos con sombras de color azul y piedras de colores, hubo un problema:

“Ahora bien, el rollo es que hoy no tengo fiesta 🤡, así que estaré en mi casa viendo por la ventana, paseando por la sala, leyendo, viendo el MNF… disfrazada, sola, pero empiedrada y empoderada, clara que sí” Regina Blandón

Fue así como Regina Blandón decidió seguir presumiendo su maquillaje a través de sus historias en Instagram: