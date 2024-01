Reese Witherspoon llamó la atención de muchas personas al publicar en TikTok un video del momento en que tomaba nieve del patio de su casa, la cual utilizó para preparar unos capuchinos helados.

Y es que Reese Witherspoon quería compartir con sus seguidores su receta para hacer un “Chococinno con sal de nieve”, el cual lleva nieve, jarabe de caramelo salado, jarabe de chocolate y cerveza fría.

Por lo que emocionada se grabó preparando la bebida y hasta bebiéndola. No imaginó que gente la criticaría argumentando que la nieve que cae en su patio no pasa por ningún filtro por lo que no debe consumirse.

Reese Witherspoon responde a quienes la critican por usar nieve de la calle para hacer capuchino helado

Ofendida, Reese Witherspoon demostró a la gente que consumir nieve no la conducirá a la muerte debido a que el agua está limpia.

Para probar sus palabras, Reese Witherspoon -de 47 años de edad- puso nieve del patio de su casa en un vaso transparente y posteriormente lo calentó, para sorpresa de muchos el agua resultó estar limpia.

“Hay tanta gente aquí que dice que la nieve está sucia entonces fuimos y cogimos nieve del patio trasero y la calentamos en el microondas... y quedó clara. ¿Es esto malo? ¿Se supone que no debo comer nieve?” Reese Whiterspoon

Y en otro video aseguró que solo se vive una vez y que su bebida con nieve la consume una vez al año por lo que seguirá preparándola ya que estaba buenísima.

Reese Witherspoon asegura beber agua del grifo

Debido a que las críticas continúan sumando, entre risas, Reese Witherspoon asegura que no hay nada de qué preocuparse ya que desde joven ha bebido agua del grifo.

Lo que significa que Reese Witherspoon tiene las defensas altas... “No crecí bebiendo agua filtrada, bebía agua del grifo... de hecho, poníamos la boca en el grifo”, subrayó.

Y por supuesto rió y rió, así como tomó su bebida como si fuera la primera vez que ésta tocaba su lengua, por supuesto, las críticas hasta el momento continúan.

“No, no, la nieve no es para comer, puede ser serio”, “La nieve caída puede estar muy sucia por el aire y el viento, pero a quién le importa. Sólo se vive una vez”, expresan en redes sociales.