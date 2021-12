Marco Antonio Solís dice que la persona que llegue al 2022 sin Covid-19 gana. El cantante recordó la importancia de cuidarse tras el aumento de los contagios por coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, Marco Antonio Solís recordó que es momento de cuidarnos y de seguir con todas las recomendaciones para evitar contagios por el Covid-19.

Con su característico sentido de humor, Marco Antonio Solís invitó a sus seguidores a reflexionar en este fin de año sobre las personas que se encuentran en su vida.

Marco Antonio Solís (@marcoantoniosolis_oficia)

Marco Antonio Solís dice que para como van las cosas serán pocas las personas que lleguen al 2022 sin Covid-19

A través de sus redes sociales Marco Antonio Solís suele compartir sus opiniones sobre diversos temas. Con su sentido del humor el cantante suele mostrar una nueva versión sobre la situación de país.

A unas horas de finalizar el año, Marco Antonio Solís envió un mensaje a sus seguidores en relación con la celebración por el fin del 2021.

En su cuenta de Twitter, Marco Antonio Solís habló sobre el reciente aumento de contagios de Covid-19. Incluso destacó que si está tendencia continúa serán muy pocas las personas que lleguen sin coronavirus para el 2022.

“Para cómo van las cosas... el que llegue al 1ro de enero de 2022 sin #COVID19 gana!!!!” Marco Antonio Solís

En este sentido Marco Antonio Solís les recomendó a las personas seguir cuidándose y evitar reuniones con muchas personas, pues es momento de tomar precauciones.

“Todo mundo a cuidarse, usar tapabocas vacunarse y restringir reuniones grandes! Es momento de cuidarnos” Marco Antonio Solís

“Esto aún no termina primero Dios y pase pronto”, “Cuídense mucho por favor la Ómicron anda bien ruda”, “así es Marco a cuidarse quien no lo hace no se quiere así mismo y menos a su familia”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Marco Antonio Solís pide a las personas seguir cuidándose (@MarcoASolis / Twitter)

Marco Antonio Solís invita a sus seguidores a reflexionar sobre “a quién, cuánto y cómo le dedican su tiempo y cariño”

Marco Antonio Solís también compartió otro mensaje en su cuenta de Twitter en donde invitó a las personas a reflexionar sobre las personas que se tienen alrededor.

En su mensaje Marco Antonio Solís puntualizó que para este fin de año es importante pensar a quién, cuánto y cómo le dedican su tiempo y cariño”.

“Hermanitos, con esta reflexión quiero invitarlos a pensar en este fin de año sobre sus decisiones respecto a quién, cuánto y cómo le dedican su tiempo y cariño: SI LO DUDAS, AHÍ NO ES!!! Así de sencillo. Aplica para todo en esta vida” Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís pide a las personas reflexionar sobre las personas que tienen en su vida (@MarcoASolis / Twitter )

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato señalaron que era un gran consejo para aplicar en la vida.

“Sabio.. y si, aplica para TODO”, “Cuánto le debo de la terapia oiga?”, “Gracias maestro de verdad lo aplicare, Feliz Año nuevo que sea lleno de bendiciones y mucha salud para ti y tu hermosa familia”