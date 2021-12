Raúl Araiza revelará sus excesos con stand-up. El conductor del programa Hoy está amenazando con contar su vida a través de un monólogo en el 2022.

En declaraciones para el programa De Primera Mano, Raúl Araiza reveló sus futuros proyectos por lo que entre ellos, figura su deseo por convertirse en standupero.

“Yo tengo, ya hace tiempo, ganas de hacer un monólogo, ahora se le llama stand up, un monólogo armado y proyectado como tal”, reveló el compañero de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, incluso indicó quién podría ayudarlo.

“Me gustaría que me lo dirigiera el maestro Garcini, lo hablé con él, es un maestrazo”, adelantó Raúl Ariza de 57 años de edad.

Raúl Araiza (@negroaraiza / Instagram)

¿De qué tratará el monólogo de Raúl Araiza?

Dejando claro que no mintió y que desde hace mucho tiene en mente hacer Stan up, Raúl Araiza reveló que éste no será biográfico ya que puede ser aburrido; sin embargo, abordará los procesos y excesos que ha vivido.

“Desde padre, te casas, soltero, te divorcias, reencuentras el amor, todo, los excesos, sales, entras”, dijo Raúl Araiza y explicó que le encanta el humor muy muy negro.

Raúl Araiza trabajará al lado de su mamá y su hermano

Por otro lado, además de su deseo por ser standupero, Raúl Araiza adelantó que el próximo año unirá talento con su mamá Norma Herrera y su hermano Armando y es que lanzará una serie llamada “El doble”.

“Hicimos el piloto y quedó increíble”, señaló e informó que la historia fue escrita por su papá Raúl, quien se la confío desde hace años.

Según sus palabras será una tragicomedia en la que además de su familia, participaran algunos de sus amigos que más que actores son comediantes.

Raúl Araiza celebra Navidad junto a su familia (@negroaraiza / Instagram)

Además de esta serie, a unas semanas de finalizar el año, Raúl Araiza confirmó que se queda un año más al frente del programa Hoy.

El conductor aseguró que hasta el momento producción no le ha indicado que habrá cambios en la emisión tal y como ocurre año tras año.