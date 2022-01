Arath de la Torre sufre de depresión desde hace 3 años, así lo reveló el actor en el marco del Día Mundial contra la Depresión.

“Yo tengo que confesar aquí que… yo padezco depresión desde, no sé cuánto tiempo, pero hace 3 años me detectaron formalmente la depresión”, dijo Arath de la Torre frente a cámaras del matutino.

A la par que aseguró que jamás imaginó que le diagnosticarían depresión luego de haber ingresado al hospital por un ataque de pánico y ansiedad que experimentó.

“Salí con ansiedad y depresión”, se sinceró y recordó haber experimentado síntomas extraños: “Era una especie de nube negra, no quería vivir, no quería levantarme, lloraba a solas, no sabía lo que estaba pasando…”

Al que sus días le eran más lentos y pesados, Arath de la Torre recurrió a un médico por lo que hoy sus días tienen un aspecto más agradable.

Arath de la Torre (@arathdelatorre / Instagram)

Arath de la Torre teme caer en depresión tras la muerte de su padre

Arath de la Torre recordó que el pasado 28 de diciembre sufrió la muerte de su padre por lo que teme caer en depresión.

Razón por la que, visiblemente angustiado, pidió ayuda para diferenciar un indicio de depresión contra el proceso de un duelo por pérdida.

“Si esto ya te está paralizando, si dejas de funcionar totalmente, si te pesa despertarte, si te pesa bañarte… entonces sí necesitas tratarte”, le sugirió la psicóloga del matutino.

Por lo que Arath de la Torre desechó la probabilidad; sin embargo, señaló que aunque su padre no fue un hombre famoso si fue muy querido y el dolor de su pérdida está muy presente.

Y sin más, citó: “Don Armando Villanueva Arce siempre estarás en mi corazón y en el corazón de todos tus hijos. Gracias papi donde quiere que estes”, así como felicitó a su madre por su fortaleza.

Finalmente, Arath de la Torre pidió a la audiencia no ignorar los síntomas que indicarían una depresión ya que es muy importante tratarla a tiempo. “Hay que darle seguimiento, esto es muy serio”, destacó.