Raquel Bigorra lleva años viviendo en la Ciudad de México, pero cuando comenzaba su carrera fue acosada en la calle mientras caminaba y dice que un hombre ‘le metió mano’.

La conductora es originaria de Cuba, pero desde muy joven comenzó a vivir en la Ciudad de México para comenzar su carrera.

Desde que tenía 14 años inició como modelo en Cuba, estudió Español y literatura en La Habana.

Posteriormente se mudó a México y estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Comenzó como conductora de ‘Ritmoson’ y también presentaba cápsulas de la Lotería Nacional.

Raquel Bigorra ha tenido una larga carrera artística y actualmente es columnistas del Diario Basta.

Pero no todo fue agradable para la también modelo, pues narra que en una ocasión fue acosada sexualmente en calles de la Ciudad de México.

La conductora narró durante una entrevista con ‘Sale el Sol’, que en una ocasión ella se encontraba en colonia Del Valle cuando un sujeto la ‘manoseó’.

Ella trabajaba en una agencia de modelos y la enviaban a varios castings, por lo que tuvo que viajar en transporte público.

“Iba caminando en la calle, iba solita, era cuando era modelo. Te mandaban a miles de castings, yo me subía al metro, me subía en el camión”

Cuenta que caminaba por la calle cuando pasó un sujeto y ‘le metió mano’, por lo que ella comenzó a llorar.

“Nunca se me olvida que en la colonia Del Valle iba caminando y pasó un muchacho corriendo y me metió la mano. Yo lloré, me acuerdo y quiero llorar otra vez”

