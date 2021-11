Raquel Bigorra podría ser la nueva conductora de “Chisme no like”; pues algunos rumores que han surgido recientemente apuntan hacia ello.

Recordemos que Raquel Bigorra se ha especializado en diversos medios de comunicación.

Incluso, ha formado parte de varias televisoras del país, ganándose así un gran cariño y reconocimiento por parte de los televidentes.

Raquel Bigorra nació en La Habana, Cuba, fue ahí donde tuvo sus primeros acercamientos con los medios de comunicación.

Sin embargo, unos años más tarde se nacionalizó a mexicana, por lo que ha participado en cientos de programas a lo largo de su trayectoria.

Por otro lado, “Chisme no like” es un programa de espectáculos que inició transmisiones en su propio canal de Youtube.

No obstante, el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, creció tanto que actualmente cuenta con más de 500 mil suscriptores.

Así que TV Azteca decidió integrarlo como parte de su programación, transmitiéndolo en punto de las 6:00 p.m. por su señal de a más +.

Fue el periodista, Alejandro Zúñiga quien reveló que TV Azteca podría estar considerando integrar a Raquel Bigorra como parte de los conductores de “Chisme no like”, a lado de Elisa Beristáin y Javier Ceriani.

De acuerdo con Alejandro Zúñiga, la presentadora ya ha tenido algunos acercamientos con la producción del programa de espectáculos .

“Sobre ‘Chisme No Like’, es que de muy buena fuente me he enterado que están buscando a una tercera conductora para integrarse y vendría a ser Raquel Bigorra; están en negociaciones”

Alejandro Zúñiga