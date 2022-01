Raphy Pina, pareja de Natti Natasha muestra grillete de arresto domiciliario (FOTO)

El productor musical y manager de Daddy Yankee, Raphy Pina, pareja de la intérprete dominicana Natti Natasha mostró su grillete, que le fue colocado por encontrarse en arresto domiciliario.

Recordemos que el 22 de diciembre Raphy Pina, padre de la hija de Natti Natasha, fue declarado culpable por dos cargos de posesión ilegal de armas.

Uno de los cargos por los que se le acusa a Raphy Pina, es por haber modificado un arma de forma ilegal para que pudiera dispararse automáticamente.

Mientras que el segundo es de posesión ilegal de armas por una persona convicta de un crimen mayor.

Pese a ello, Raphy Pina permanecerá en arresto domiciliario hasta el 1 de abril del 2022, cuando se determinará su sentencia.

Raphy Pina y Natti Natasha (@raphypina / Instagram)

Esto debido a que el juez de su caso determinó que la pareja de Natti Natasha, no representa un peligro para la comunidad.

Raphy Pina, pareja de Natti Natasha, muestra grillete con una foto en redes

Raphy Pina compartió una fotografía en la comodidad de su casa, tal como el padre de la hija de Natti Natasha presumió el dispositivo que le fue colocado, tras su arresto domiciliario.

El accesorio que Raphy Pina mostró en redes sociales, es un dispositivo utilizado por las autoridades de varios países para monitorear a personas que se encuentran en arresto domiciliario o libertad condicional.

Fue a través de su cuenta en Instagram, donde el productor de 43 años mostró el grillete.

Raphy Pina y Natti Natasha (Instagram/pinarecords1)

En la descripción de la publicación, Raphy Pina añadió la leyenda: “Yo ya trabajé por los próximos 30 años, ahora sólo pienso en aportar y seguir creciendo.

Cabe señalar que está en los planes de Raphy Pina apelar, pues el día del juicio declaró que llegaría hasta las últimas consecuencias.

Asimismo, afirmó que esta sólo es una prueba más que la vida le pone.

“Me acusaron por dos pistolas, me defendí y pedí la primera batalla, la primera pero voy a seguir, voy a apelar”, dijo Raphy Pina.

“Tengo todas esas cosas por el sudor de mi frente, me superé y no me voy a quitar”, aseguró también la pareja de Natti Natasha.