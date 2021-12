Raphy Pina tras encontrarse culpable de posesión de armas: “No soy un delincuente” (VIDEO)

El productor musical Raphy Pina, pareja de la cantante puertorriqueña Natti Natasha, se pronunció tras encontrarse culpable de posesión de armas: “No soy un delincuente”, aseguró.

Recordemos que este miércoles, un jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres, declaró culpable Raphy Pina.

A través de su cuenta en Instagram, Raphy Pina compartió un video, luego del veredicto del jurado.

En el clip, Raphy Pina agradeció el apoyo de su público y las cadenas de oración.

“Quería primero que nada agradecerles por los círculos de oraciones, por todos los mensajes que me enviaron” Raphy Pina

Raphy Pina (@RaphyPina / Instagram)

Raphy Pina seguró que no es la primera prueba que la vida le pone, pues, según contó, ha sido investigado por la policía por narcotráfico y lavado de dinero.

“Yo por muchos años he sido investigado como si fuera un narcotraficante, como si yo tuviera ganga, y mirándolos a los ojos, nunca he tenido necesidad de eso” Raphy Pina

El padre de la hija de Natti Natasha negó estar relacionado con cualquier actividad ilícita.

“Mienten, yo empleo personas en Puerto Rico, yo nunca me he tenido que esconder y por eso me estaban grabando”, declaró Raphy Pina.

Pese al resultado del juicio, el productor planea apelar y llegar hasta las últimas consecuencias.

“Me acusaron por dos pistolas, me defendí y pedí la primera batalla, la primera pero voy a seguir, voy a apelar”. Raphy Pina

Sin embargo, explicó que para él “es una victoria también”.

“Ahora el gobierno sabe que no soy un narcotraficante, que mi dinero es legal”. Raphy Pina

Explicó que sus bienes los ha conseguido con su trabajo: “Tengo todas esas cosas por el sudor de mi frente, me superé y no me voy a quitar”, dijo.

“Yo no soy un delincuente ni le hago daño a nadie, yo vivo con mi familia, mi público me ve 24 horas”, agregó Raphy Pina.

Finalmente, el productor expresó gratitud, pese al veredicto, “Le doy gracias como quiera al juez que me dejó pasar Navidad con mi familia”.

“Yo me mantuve firme diciendo ‘Quiero irme a la casa’ y aquí estoy con mis hijos que no les miento, no les oculto nada”, expuso Raphy Pina.

“No tengo por qué bajar la cabeza”. Raphy Pina

Raphy Pina (@RaphyPina / Instagram)

¿Por qué Raphy Pina fue acusado de posesión de armas?

El juicio de Raphy Pina comenzó este 13 de diciembre y un día posterior, se revelaron las pruebas.

Las autoridades aseguraron tener la grabación de una llamada telefónica, interceptada el 6 de febrero de 2020.

Tengo dinero y todo tipo de cosas, mi pistola, rifle y balas”, se escucha decir a la pareja actual de Natti Natasha en la grabación.

Los agentes del FBI aseguran que en ella, también se puede escuchar a Raphy Pina, señalar que tiene una bóveda con armas en una de sus casas.