Vicente Fox manda mensaje a “chairos”

México.- Vicente Fox, expresidente de México, mandó un mensaje a “chairos” sobre el gobierno del presidente AMLO ; aseguró que “no hay transformación ni resultados”.

A través de su cuenta de Twitter, Vicente Fox dirigió dos mensajes a personas que señaló como “chairos”, seguidores y simpatizantes del gobierno de AMLO.

“Queridos ‘chairos’ ante tantas evidencias necesitamos ser más razonables y aceptar que si bien este gobierno nos lleno de ilusiones y esperanza, lo que no se pudo hacer en 3 años ya no será”. Vicente Fox

Vicente Fox pidió ser razonables y aceptar que la administración de Andrés Manuel López Obrador “ilusionó” pero que ya no podrá cumplir en 3 años que le quedan de mandato.

Mensaje de Vicente Fox (@VicenteFoxQue)

Agregó que no se trata de AMLO, sino de sus políticas, falta de oficio y de su equipo ; dijo que los “chairos” deben aceptar “la triste realidad” porque “ no hay transformación, no hay resultados ”.

“Hay destrucción de las mejores posibilidades de nuestro país. Hay que avanzar urgente a un cambio”, finalizó Fox.

El expresidente acompañó sus críticas con una columna de opinión de Demetrio Sodi , donde habla sobre corrupción, pobreza y economía, en el marco del tercer informe de AMLO, ocurrido el pasado 1 de julio.

Vicente Fox critica el informe de AMLO

Luego de que el presidente AMLO ofreció su tercer informe, Vicente Fox respondió que gobernar no se trata de “ayudas” a pobres sino de soluciones.

También reprocha la forma de gobernar de AMLO pues dijo que deben dar soluciones y que los mexicanos dejen de ser pobres y sean clases medias.

Vicente Fox quiso dar una clase de lo que es gobernar a AMLO al señalar que no se trata de “ayudas” a pobres y consideró que ya perdió su oportunidad de sacar a los mexicanos de la pobreza.

El expresidente publicó en su cuenta de Twitter una nota sobre lo que informó AMLO de su gobierno a tres años de ganar las elecciones de 2018, llamado “Tercer Año del Triunfo Histórico y Democrático del Pueblo de México”.