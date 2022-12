Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo tienen su primera cita tras ser operado del hombro. A través de sus redes sociales la pareja presumió lo bien que se lo pasaron después de meses de que no habían podido salir.

A casi cuatro meses de que sufrió un fuerte accidente y tuvo que ser llevado al quirófano, Eugenio Derbez de 61 años de edad presumió que va muy bien con sus terapias e incluso ya puede salir a eventos públicos.

A través de su cuenta de Instagram Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo de 51 años de edad compartieron que han retomado su vida pública, luego de los momentos complicados que vivieron con el accidente del actor.

Eugenio Derbez reaparece tras accidente (Tomada de video / @ederbez)

Tras ser operado, Eugenio Derbez presume su primera cita con Alessandra Rosaldo

A finales del mes de agosto, Eugenio Derbez preocupó a sus seguidores luego de que se dio a conocer que habría sufrido un fuerte accidente y se habría fracturado su hombro.

En un comunicado, Alessandra Rosaldo informó que Eugenio Derbez se iba alejar un tiempo de las redes sociales y es que después de la operación tenía que seguir con sus terapías para poder recuperar la movilidad de su hombro.

A unas semanas de finalizar el año 2022, Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al revelar que por primera vez había salido tras su operación de hombro.

En su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez presumió que después de varios meses de no haber podido salir, ya lo pudo hacer, pero lo hizo de una manera muy especial.

Eugenio Derbez compartió que aprovechó la premier de ‘Avatar 2′ en Los Ángeles, para tener nuevamente una cita con su esposa Alessandra Rosaldo, luego de meses que no habían podido salir.

En un video compartido por el programa ‘Despierta América’, se puede ver a Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez bromeando con el hecho de que era su primera cita en meses.

De esta manera la pareja mostró que se encuentra mejor que nunca y desmienten rumores de que estaban pasando por una crisis en su matrimonio.

Eugenio Derbez reaparece sin férula y con Alessandra Rosaldo, tras ser operado del hombro

Aunque Eugenio Derbez había ofrecido algunas entrevistas y había compartido algunos videos en sus redes sociales, es la primera vez que se muestra en un evento público.

Junto con Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez compartió que se encontraba disfrutando de la premier de “Avatar: The Way of Water” de James Cameron.

Eugenio Derbez compartió una fotografía en la que se mostró muy feliz de poder salir después de su operación de hombro.

“Avatar: The Way Of Water Premiere #LosAngeles #datenight con mi novia @alexrosaldo después de meses de no salir. #avatar #premiereavatar” Eugenio Derbez