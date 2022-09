El año pasado fue asesinado el sobrino de Diana Golden en Guatemala. Zoel Cruz iniciaba su carrera musical cuando despareció, días después lo hallaron sin vida.

Diana Golden es una actriz de origen colombiano que inició su carrera de modelaje y actuación en México.

La actriz ha sido reservada sobre su vida privada, pero en noviembre de 2021 se supo que su sobrino de 20 años, fue reportado como desaparecido.

Diana Golden, actriz (2009). (Iván Stephens / Iván Stephens)

Posteriormente Diana Golden de 57 años, contó que no iba a dar detalles del caso, porque ya habían amenazado a su familia.

Se supo que José Zoel, originario de Guatemala, fue hallado sin vida días después y su muerte estaba relacionada con el crimen organizado.

Una versión indicaba que Zoel se había relacionado sentimentalmente con la pareja de un integrante del crimen organizado, pero esta versión nunca fue confirmada.

El sobrino de Diana Golden fue asesinado

A inicios de este año, Diana Golden reveló a la prensa que su sobrino había sido secuestrado, pero durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, contó que José Zoel fue asesinado.

“Él murió, lo mataron y ya nunca se supo. Ya no se supo indagar en la situación y a mí me pidieron que me callara (...) un secuestrado más, un muerto más” dijo la actriz.

Diana Golden negó que su sobrino estuviera relacionado con el crimen organizado, ya que estaba iniciando su carrera como cantante.

Pero, creen que fueron estos criminales quienes secuestraron a José Zoel: “Fu muy buen muchachito, la mamá sigue inconsolable, se le fue su único hijo y el papá tampoco está, porque murió cuando era muy joven”.

Zoel Cruz, sobrino de Diana Golden (Instagram/zoelcru)

Diana Golden asegura que la familia ya no investigará el caso y ella está alejada del caso, pero lamenta que haya quedado impune la muerte de su sobrino.

Zoel Cruz era hijo de Yuliana de León, prima de Diana Golden. Tras la desaparición de Zoel, su madre envió un comunicado a los medios de comunicación para buscarlo.

El joven mostró talento para la música desde que tenía 8 años, donde interpretaba canciones de música regional mexicano.

El sobrino de Diana Golden iniciaba su carrera en este género y le abrió conciertos a artistas como el Komander y La Trakalosa, pero su carrera se vio truncada con su inesperada muerte.