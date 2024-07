El mundo de la música se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte del rapero Omar Thug de Under Side 821.

A través de las redes sociales, la banda de rap Under Side 821 anunció que lamentablemente uno de sus integrantes se encontraba hospitalizado en Nuevo León.

De acuerdo con Under Side 821, su integrante Omar Thug se encontraba recuperándose luego de que fue impactado por una bala perdida después de un ataque en Apodaca.

Aunque se esperaba que Omar Thug pudiera recuperarse, el grupo confirmó que lamentablemente el rapero había perdido la vida.

A continuación te contamos quién fue Omar Thug y cómo fue el ataque que le quitó la vida al rapero de Under Side 821.

¿Quién fue Omar Thug de Under Side 821, rapero que murió tras ser impactado por una bala perdida?

Omar Quintero, mejor conocido como Omar Thug, se destacó en la industria musical y fue miembro de Under Side 821.

Under Side 821 es una agrupación conformada por varios artistas que a través de su música relatan la realidad que se vive en las calles de Apodaca, Nuevo León.

Omar Thug (@thug_821 / Instagram)

Omar Thug se tuvo que enfrentar a la muerte de dos personas muy importantes papa el: su mamá y su hermana Ana.

Ambas perdieron la vida en los últimos años por motivos desconocidos.

¿Cuántos años tenía Omar Thug de Under Side 821, rapero que murió tras ser impactado por una bala perdida?

Reportes indican que Omar Thug tenía aproximadamente 25 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Omar Thug de Under Side 821, rapero que murió tras ser impactado por una bala perdida?

Se dio a conocer que de Omar Thug de Under Side 821 se encontraba casado con Faty Delgado, con quien estaba formando una familia.

“No sabes el dolor que me dejas, jamás me pasó por la mente esto, tú sabes lo mucho que yo te amaba, siempre hablamos de eso y de los planes que teníamos juntos. Sé que sufriste mucho y luchaste mucho por quedarte conmigo porque tú me lo prometiste. (...) La vida es tan injusta mi amor””, fue el mensaje que escribió Faty Delgado.

Omar Thug y Faty Delgado (Faty Delgado / Facebook )

¿Cuál fue el signo zodiacal de Omar Thug de Under Side 821, rapero que murió tras ser impactado por una bala perdida?

Se desconoce cuál fue el signo zodiacal de Omar Thug.

¿Cuántos hijos tuvo Omar Thug de Under Side 821, rapero que murió tras ser impactado por una bala perdida?

Fruto de su relación con Faty Delgado, Omar Thug tenía una hija de apenas 6 meses de edad.

Omar Thug (@thug_821 / Instagram)

¿Qué estudió Omar Thug de Under Side 821, rapero que murió tras ser impactado por una bala perdida?

No se sabe qué estudió Omar Thug, pero mostró una gran pasión por la música.

¿En que trabajó Omar Thug de Under Side 821, rapero que murió tras ser impactado por una bala perdida?

Como parte de su trabajo en Under Side 821, Omar Thug se destacó por éxitos como:

El Quema Droga Dios lo Ayuda

Culpable

Villas en el Mapa

Gangster

¿Cómo fue el ataque en el que perdió la vida Omar Thug de Under Side 821?

Under Side 821 alarmó a sus seguidores luego de que confirmó que Omar Thug había sido impactado por una bala perdida tras un ataque en Nuevo León.

“A Omar Thug le pegó una bala perdida, ya en el hospital. Pero todo bien. Gracias a todos los que se han preocupado. Nosotros nos dedicamos a hacer música”, escribió la banda Under Side 821.

Omar Thug fue trasladado a un hospital de Nuevo León de manera inmediata, pero después de estar dos días en estado crítico el rapero perdió la vida.

Sus familiares habían lanzado un llamado urgente pidiendo donantes de sangre para ayudar en su recuperación, pero Omar Thug no logró superar la gravedad de la herida.

“¡Descansa en paz carnal! Vivirás por siempre en las canciones de rap” Under Side 821

Omar Thug (Under Side 821 / Facebook )

Se dio a conocer que Omar Thug no fue la única víctima del ataque armado y es que se reporto la muerte de cuatro personas más, además de que había un individuo herido.

Omar Thug murió luego de una balacera que se registró en la colonia Praderas II de Apodaca la madrugada del 29 de junio.

Reportes relatan que las personas se encontraban reunidas en una casa cuando hombres armados llegaron y abrieron fuego contra los que se encontraban afuera de la propiedad.

Después los hombres huyeron en su vehículo, cuando las autoridades llegaron al lugar confirmaron la muerte inmediata de cuatro hombres.

Omar Thug fue de las personas heridas, pero lamentablemente solo un par de días después perdió la vida.

Hasta el momento las autoridades no han revelado el móvil del ataque y tampoco se ha dado a conocer si ya se detuvieron a los responsables.