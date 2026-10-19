Ante la muerte de la actriz y cantante brasileña Lua Blanco, Dulce María expresó su profundo pesar mediante un emotivo mensaje en Instagram.

Completamente en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo, pido a Dios que les dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Vuela alto, Lua bonita. Dulce María

Lua Blanco alcanzó gran popularidad internacional gracias a su recordado papel como Roberta Messi en la versión de Brasil de la exitosa franquicia juvenil Rebelde, personaje que interpretó Dulce María en la versión mexicana.

Ambas artistas habían compartido momentos y grabado juntas en 2012, forjando un vínculo profesional especial que unió a las adaptaciones de México y Brasil.

Dulce María se despide de Lua Blanco, la actriz de Roberta en Rebelde (Agencia México)

El emotivo mensaje de despedida de Dulce María a Lua Blanco, tras interpretar a Roberta en Rebelde

Dulce María reaccionó con profundo pesar y asombro ante la noticia de la muerte de la actriz brasileña Lua Blanco. En redes manifestó estar “completamente en shock” ante la trágica noticia.

A través de sus historias en Instagram, Dulce María le dedicó un emotivo mensaje de despedida a Lua Blanco, recordando que tuvo la oportunidad de conocerla.

Dulce María emitió sus condolencias a los familiares, amigos y gente cercana a Lua Blanco, deseándoles pronta resignación.

Publicó postales recordando el momento en que se conocieron y trabajaron juntas en Brasil durante el año 2012, cuando realizó una participación especial en la versión brasileña de Rebelde.

Asimismo, acompañó una fotografía de Lua Blanco difundida por Rolling Stone Brasil con emojis de un corazón roto, una paloma blanca y manos en oración.

Dulce María evocó el vínculo único que compartían por haber encarnado al mismo personaje icónico, Roberta.

Dulce María se despide de Lua Blanco, la actriz de Roberta en Rebelde (Agencia México )

Lua Blanco murió a causa de un cáncer intestinal que le fue diagnosticado en etapa avanzada

Lua Blanco murió el domingo 18 de octubre, a los 39 años de edad, a causa de un cáncer intestinal.

Recibió el diagnóstico aproximadamente tres meses antes de su muerte, cuando la enfermedad ya se encontraba en una etapa avanzada.

Lua Blanco decidió mantener su situación médica en estricta privacidad, compartiéndola únicamente con su entorno familiar y de amigos cercanos.

Durante aproximadamente dos meses permaneció en tratamiento en el Instituto Nacional de Cáncer de Brasil, donde recibió quimioterapia y se le realizó una cirugía.

Pese a los esfuerzos médicos, su estado de salud se deterioró gravemente durante su última semana de vida.