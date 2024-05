La actriz Verónica Montes, conocida por trabajar en El señor de los cielos, dice que el Canelo Álvarez le coqueteó estando casado.

El Canelo Álvarez -de 33 años de edad- está casado con desde 2021 con la empresaria Fernanda Gómez.

Sin embargo, Verónica Montes asegura que el Canelo Álvarez le mandó un mensaje insinuante sin importarle su matrimonio.

Verónica Montes es originaria de Perú y es conocida por su papel de ‘La Condesa’ en la afamada serie El señor de los cielos.

El nombre de la actriz se volvió viral luego de que confesara a Chisme No Like que el Canelo Álvarez la contactó con la intención de serle infiel a su esposa.

Aparentemente, el Canelo Álvarez acababa de terminar su pelea con Jaime Munguía cuando contactó a Verónica Montes.

Supuestamente, el Canelo Álvarez estaba buscando serle infiel a su esposa con Verónica Montes, pero ella no accedió.

Verónica Montes nació el 17 de febrero de 1990; actualmente tiene 34 años de edad.

Verónica Montes no está casada, pero en 2021 era pareja de un hombre llamado Adrián, quien solía apoyarla durante su estancia en La Casa de los Famosos 2021.

En 2021 confesó que tuvo un relación con Rafael Amaya, de 47 años de edad, con quien trabajó en la serie El señor de los cielos.

Verónica Montes es Acuario y las personas bajo este signo zodiacal suelen ser originales y muy simpáticos.

Las personas de Acuario suelen ser humanitarios e independientes.

Verónica Montes no tiene hijos.

La actriz Verónica Montes se mudó a Miami desde los 10 años y desde niña tuvo un gran interés por la actuación.

Estudió negocios y comunicaciones en una universidad de Florida.

Continuó su preparación artística tomando cursos de canto, baile y dicción.

Verónica Montes inició su carrera participando en el certamen Nuestra Belleza Latina, donde fue una de las finalistas.

Este concurso le dio su primera oportunidad para trabajar en la televisión y su gran debut fue en la telenovela “Amor comprado”.

Ha trabajado en melodramas como:

En 2013 consolidó su carrera al trabajar en la serie El señor de los cielos, donde interpretaba a ‘La Condesa’.

Ha trabajado en series como ‘La piloto’ y ‘Papá a toda madre’.

También ha participado en realities como ‘Mira quien baila’ y La Casa de los Famosos 2021.

El Canelo Álvarez está envuelto en un escándalo, pues Verónica Montes asegura que la buscó para ser algo más que amigos.

Durante una entrevista con Chisme No Like, Verónica Montes contó que el Canelo Álvarez le envió mensajes por Instagram.

El programa mostró una captura de pantalla, donde se ve que el Canelo Álvarez le escribió “Hola” a Verónica Montes.

“Jamás voy a responder a un hombre casado (…) He recibido muchísimos mensajes de muchos artistas, como también de gente que no está en el medio”

Verónica Montes dejó claro que ella no está buscando a nadie en redes sociales y por eso rechazó el saludo del Canelo Álvarez.

“A cualquier persona casada yo no me atrevo a meterme en un matrimonio, eso es algo que no me gustaría que me hagan cuando me case, jamás lo haría”

Verónica Montes