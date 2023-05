Stefano Coppola, el comediante también conocido como ‘Tefo’, expuso que ayer -13 de mayo- fue agredido físicamente en un Oxxo, además de discriminado por su discapacidad auditiva.

A través de un post en su cuenta de Instagram, Stefano Coppola compartió una fotografía de sus agresores y pidió le ayudaran a identificarlos.

Asimismo, mostró su rostro golpeado por estas personas, y señaló estar harto de sufrir discriminación por ser una persona sorda de nacimiento y hablar distinto.

Te compartimos quién es Stefano Coppola, el standupero de 33 años de edad, que ha sido telonero de varios comediantes en México.

Stefano Coppola, standupero. (@tefo_coppola / Instagram)

Él es Stefano Coppola, el standupero que denunció ataque por discriminación en un Oxxo

Stefano Coppola es conocido por algunos amantes del mundo del stand up, pues ha sido telonero de varios famosos en el ámbito, como:

Manu NNa de 31 años de edad

Pablo Moran, se desconoce la edad

Ray Contreras de 36 años de edad

Stefano Coppola con famosos standuperos. (@tefo_coppola / Instagram)

Asimismo, el comediante quien también es conocido como Tefo Coppola, tiene algunas fotografías en su Instagram con:

Richie O’Farrill de 32 años de edad

La Cotorrisa

Stefano Coppola y Ricardo O'Farrill. (@tefo_coppola / Instagram)

Se sabe que aunque Stefano Coppola ya hace algunas presentaciones en sitios y abre show de comedia a conocidos, sigue preparándose profesionalmente en el stand up.

Stefano Coppola, standupero. (@tefo_coppola / Instagram)

Según lo dicho por el propio standupero, decidió hacerse comediante solo por cumplir sus sueños:

“Mi sueño es hacer reír a la gente, imitar y conectarme con todos”. Stefano Coppola, comediante.

Pero el stand up no es todo en la vida de Stefano Coppola, pues dice también dedicarse a los Airbnb, aunque no específico sí tiene propiedades en renta o qué labor desempeña.

Stefano Coppola tiene una hermana de nombre Francesca Coppola, de quien se desconoce la edad.

Stefano Coppola y su hermana Francesca Coppola. (@tefo_coppola / Instagram)

Asimismo, en sus redes sociales muestra mucho a su papá, de quien se desconoce el nombre. Y aunque no muestra su mamá, la describe como:

“Mi mamá siempre hizo lo posible para que fuésemos felices”. Stefano Coppola, comediante.

Papá de Stefano Coppola. (@tefocoppola / Twitter)

Stefano Coppola también tiene un perro de nombre Otto, mismo que es su adoración y llegó a su vida en 2017. Su mascota es un boyero de Berna.

Stefano Coppola y su perro Otto. (@tefo_coppola / Instagram)

Stefano Coppola denunció descriminación y estas mismas personas lo atacaron en un Oxxo

Stefano Coppola compartió en un post de Instagram haber sufrido discriminación en un Oxxo, y estos mismos sujetos lo agradieron físicamente.

Stefano Coppola denuncia discriminación y agresiones en un Oxxo de la CDMX. (@tefo_coppola / Instagram)

El comediante contó que él solamente estaba en un Oxxo esperando porque quería calentar su burrito, y un error lo llevó a ser víctima de un golpeador en estado de ebriedad.

El post que compartió, señala que en un error abrió el microondas del Oxxo para calentar su burrito, pero no se había dado cuenta que una persona lo estaba usando.

Esto llevó a que ambas personas, un hombre y una mujer en estado de ebriedad, no lo dejaran de molestar, e incluso lo esperaran afuera de la tienda.

Sin embargo, el temor llevó a Stefano Coppola grabarlos mientras le decían insultos por su forma de hablar, pues es sordo de nacimiento.

Ante ello, el hombre se enfadó con lo sucedido y se fue a los golpes a Stefano Coppola.

Agresores de Stefano Coppola. (@tefo_coppola / Instagram)

El standupero compartió ya haber denunciado a las autoridades, haberse hecho exámenes médicos y estar en busca de justicia.

Y es que pese a que Stefano Coppola se siente feliz por pertenecer a la comedia y no vivir discriminación ahí, eso no le pasó en otros sitios.

“Pero ya llegar a este punto después de tantos ataques por mi forma de hablar que soy una persona mexicana con sordera de nacimiento y por eso tengo un hablar “diferente”, no tienen porque tratarme así”. Stefano Coppola, comediante.

Stefano Coppola denuncia discriminación y agresiones en un Oxxo de la CDMX. (@tefo_coppola / Instagram)

La última actualización de Stefano Coppola fue que encontró el nombre y las redes sociales de sus agresores, sin embargo, estos las dieron de baja por el hate que les llegó.

Stefano Coppola compartió estar dispuesto en llegar a las últimas consecuencias por la discriminación y agresión que vivió.