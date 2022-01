¿Quién es Sergio Mancera? El exguitarrista de El Tri que fue dado por muerto el pasado viernes 21 de enero en la Ciudad de México.

Sergio Mancera, conocido en el ambiente musical como “El Condor”, fue ingresado el jueves en el hospital por una trombosis, después médicos mencionaron que tenía Covid-19 e iba a ser intubado; en la mañana del viernes comunicaron su muerte.

Sin embargo, horas después se dieron cuenta de su error, señalando que la persona que murió no fue Sergio Mancera. El hijo del músico, el comediante Radamés de Jesús, salió a desmentir la información.

Todo indica que el personal del Hospital General Balbuena, donde fue ingresado Sergio Mancera, se dio cuenta de su error debido a que vieron fotos del exguitarrista del Tri en televisión.

Esto debido a que la notoriedad de Sergio Mancera en el mundo de la música nacional era tal que la noticia corrió rápidamente en medios y redes sociales.

El propio Radamés de Jesús menciona que incluso Alex Lora y miembros actuales del Tri le dieron sus condolencias por la muerte de Sergio Mancera; si bien agradeció el gesto de todo el mundo, también ofreció disculpas por lo acontecido.

Sergio Mancera estuvo con el Tri durante 14 años

Sergio Mancera fue parte de la alineación original y fundador del Tri cuando aún se llamaba Three Souls In My Mind, estando con la agrupación durante 14 años.

Sergio Mancera compuso junto a Alex Lora varios de los primeros éxitos del Tri, como ‘Déjalo Sangrar’ y ‘El Vicioso’, además de ser la guitarra en ‘Triste Canción’ y ‘Niño sin Amor’.

Sin embargo, para inicios de los años 80, Sergio Mancera decidió retirarse del proyecto; las razones de su salida nunca quedaron claras, aunque él mencionó en una entrevista que estaba cansado de las giras y El Tri ya no hacía rock.

No obstante, hay quienes señalan que Sergio Mancera salió de El Tri se debió a una pelea con los miembros de la agrupación y que no recibía la paga justa por su trabajo.

Después de su paso por El Tri, Sergio Mancera se dedicó a su proyectos personales, haciendo música para películas, además de apoyar a talentos nacientes en el rock mexicano.

Sergio Mancera fue parte del lanzamiento de Benny Ibarra tras su salida de Timbiriche, tocando junto con él en sus primeros conciertos en vivo.

Además de que tiene un proyecto como solista, el cual ha enfrentado diversos problemas por no contar con un vocalista estable, aunque Sergio Mancera se aventuró a cantar para darse salida a esta iniciativa.