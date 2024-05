Reynaldo Rossano, mejor conocido como El Papirrín, reveló que no puede ver a sus hijos.

Reynald Rossano confesó al borde del llanto que desde hace un año no ve a sus hijos debido a que ellos no quieren reunirse con él.

El también comediante mencionó que esta muy triste por esta situación y espera que no sea por un beneficio económico.

Además, aseguro que su ex pareja y madre de sus hijos, Karla Arreola, tendría gran parte de la responsabilidad de dicho suceso.

Javier Reynaldo Ponde de León Rossano es un reconocido comediante y actor.

Reynaldo Rossano alcanzó la popularidad en los programas como La Hora Pico y Hoy, donde estuvo varios años y compartió su talento como comediante.

Por un tiempo, Reynaldo Rossano fue parte del equipo de conductores de Hoy, llevando la parte cómica del show con sus divertidos personajes.

Sin embargo, en el 2021 fue despedido por problemas con la entonces productora, Carmen Armendáriz.

Reynaldo Rossano ha estado alejado de la pantalla chica, ya que la pérdida de exclusividad ha hecho que el actor se enfoque en otros proyectos.

Reynaldo Rossano nació un 12 de junio de 1974, por lo que en la actualidad tiene 49 años de edad.

Reynaldo Rossano estuvo casado por 15 de años con Karla Arreola, ambos tomaron la decisión de continuar sus vidas por distintos caminos.

Reynaldo Rossano es del signo zodiacal es Géminis, que forma parte del elemento aire.

Reynaldo Rossano tiene dos hijos, fruto de su relación con su ex pareja Karla Arreola.

Reynaldo Rossano no ha tenido una vida sencilla, pues tuvo que abandonar la preparatoria para trabajar.

Reynaldo Rossano es un actor reconocido por sus participaciones en exitosos programas de comedia como:

Además, Reynaldo Rossano ha participado en telenovelas como:

Reynaldo Rossano El Papirrín reveló sobre las difíciles circunstancias personales y financieras que esta enfrentando.

Especialmente su dolor por la distante relación que mantiene con sus hijos adolescentes.

Quienes, según el comediante, han sido influenciados por su ex esposa Karla Arreola.

En una reciente entrevista con Flor Rubio, Reynaldo Rossano compartió cómo su actual imposibilidad de encontrar trabajo le ha impedido proporcionar el apoyo financiero a sus hijos.

Reynaldo Rossano explicó que pese a que esta pagando pensión, esta es una cantidad mínima debido a que no tiene un trabajo estable.

Situación por la que emprendió acciones legales:

“Yo les aporto lo que en mi situación económica al día de hoy puedo (...) hace rato que no trabajo y que estoy en otras cosas, porque de pronto la tele te apaga, los productores ya no están, o ya murieron, los nuevos en ocasiones no te conocen”

Sin embargo, el comediante expresa que como sus hijos ya son adolescentes, el juez a cargo del caso toma en cuenta la opinión de los menores.

Quienes han reiterado su rechazo a reunirse con él.

“(Se quejan) de que no doy dinero, que ya no me importan porque no les mando suficiente dinero, que ya no me importan porque ya no pago sus escuelas [...], pero un padre es mucho más que dinero, es mucho más que lo que te entrega en efectivo”

Reynaldo Rossano