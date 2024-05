Reynaldo Rossano ‘El Papirrín’ confesó que vive una complicada situación personal y laboral.

Con la voz entrecortada, el actor y comediante Reynaldo Rossano -de 49 años de edad- confesó que sus dos hijos menores lo rechazan por no tener dinero.

Reynaldo Rossano reconoció que esta es una suposición suya, ya que sus hijos se niegan a hablar con él y dejarle claro qué es en lo que les ha fallado.

Asimismo, ‘El Papirrín’ dejó entrever que su expareja y madre de sus hijos, Karla Arreola, tendría gran parte de responsabilidad en la situación, pues estaría ejerciendo alienación parental.

En entrevista para el canal de Flor Rubio en YouTube, Reynaldo Rossano contó que lleva un año sin poder hablar con sus hijos, situación por la que emprendió acciones legales.

Sin embargo, dijo que como sus hijos ya son adolescentes, el juez a cargo del caso toma en cuenta la opinión de los menores, quienes han reiterado su rechazo a reunirse con él.

¿Qué argumento han dado sus hijos? Reynaldo Rossano dijo que sus hijos se han quejado de que él “no da dinero”.

Ante ello, ‘El Papirrín’ aseguró que le ha comprobado al juez que cumple puntualmente con la pensión alimenticia que le corresponde.

El problema, dijo, es que no le está dando la cantidad que su exesposa le exige.

Reynaldo Rossano ‘El Papirrín’ dijo que hoy en día enfrenta una precaria situación laboral.

Y es que, dijo, a diferencia de hace unos años cuando trabajaba como conductor en el programa Hoy y tenía importantes ingresos, ahora los trabajos que tiene son esporádicos.

Y prácticamente ha desaparecido de la televisión.

Sumado a ello, dijo Reynaldo Rossano, también enfrenta un proceso legal que le impide cobrar por su trabajo y los únicos ingresos que ahora recibe son en efectivo, de alguna que otra presentación.

El actor dijo que esta situación habría provocado que su ex esposa ejerza alienación parental con sus hijos.

Pues las evaluaciones psicológicas que les han hecho a sus hijos han revelado que la causa de que ellos hayan cortado toda relación y hasta lo tengan bloqueado, es “el dinero”.

“(Se quejan) de que no doy dinero, que ya no me importan porque no les mando suficiente dinero, que ya no me importan porque ya no pago sus escuelas [...], pero un padre es mucho más que dinero, es mucho más que lo que te entrega en efectivo”

Reynaldo Rossano