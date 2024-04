Pedro Fernández reapareció en varios medios de comunicación en México para promocionar su concierto, pero lo que desvió la atención fue cómo luce su rostro.

El 8 de abril Pedro Fernández reapareció en medios mexicanos para promocionar su concierto en la Arena CDMX, pero cuando subieron su entrevista a redes, no podían creer que era él.

Y es que el propio Pedro Fernández -de 54 años de edad- fue el que contó que cuando se puso a ver los comentarios, leyó aquellos que le cuestionaban las cirugías en su rostro.

Sin embargo, de una forma muy auténtica, Pedro Fernández negó haberse hecho algo en la cara, pero ya sabe cuál será su futuro.

Los años no pasan en vano y los fans de Pedro Fernández enseguida notaron algo extraño en su cara cuando aparecieron videos del cantante en entrevistas sin editar.

Además fue el propio Pedro Fernández quien contó que al ver los comentarios en sus redes sociales, vio que todos se preguntaban sobre su rostro.

Tomándose los comentarios como un halago, el cantante dijo a Sale el Sol, que no se había hecho nada en el rostro, a pesar de que pareciera que sí.

“Empiezo a ver comentarios, ¿qué se hizo? ¿qué se operó? Por dios, no me he hecho nada”.

Pedro Fernández, cantante.