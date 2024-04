Pedro Fernández responde duro a su papá José Luis Cuevas, quien le pidió perdón y una oportunidad para hablar: “No me sorprende”.

Desde hace varios años, Pedro Fernández -de 54 años de edad- ha estado distanciado de su familia.

Sin embargo, el cantante mantuvo en privado sus problemáticas familiares, hasta ahora; pues recientemente reveló a Pati Chapoy que se sintió abandonado por sus padres.

Desde que tenía 15 años, Pedro Fernández tomó la decisión de mudarse lejos de su familia.

Pedro Fernández contó en entrevista con Pati Chapoy -de 74 años de edad- que sentía que su papá lo explotó durante los inicios de su carrera.

Además, comenzó a tener problemas con sus padres porque él tenía ideas muy distintas a la de ellos y decidió alejarse por su bienestar.

Posteriormente, José Luis Cuevas compartió un video en TikTok para pedirle perdón a Pedro Fernández y le manifestó su deseo de acercarse a él.

Pedro Fernández ya reaccionó a la petición de su padre y todo indica que su relación familiar la dejó en el pasado.

“No me sorprende y es pasado, o sea, a mí la verdad es que hoy por hoy lo que me importa es lo que soy ahora y mi familia y mi carrera y mi público, mis fans que son las más hermosas del mundo y lo demás, pasado, lo demás es lo de menos”

El cantante contó al programa Hoy Día que no le sorprendía el video de su papá.

Pero también dejó claro que no tiene intención de acercarse a él, pues este tema ya pertenece al pasado.

Pedro Fernández está enfocado en su familia cercana, carrera y fans, por lo que el tema de sus padres no “le quita el sueño”.

“No me entretiene, no me perturba y mucho menos me complica en lo absoluto. Estoy viviendo una etapa maravillosa en mi vida profesional y en mi vida personal, entonces eso lo estoy disfrutando enormemente y eso está por encima de cualquier cosa”

Pedro Fernández