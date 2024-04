El papá de Pedro Fernández, José Luis Cuevas, le ruega a su hijo una oportunidad para hablar y pedirle perdón, pero no sería nada fácil.

Pedro Fernández -de 54 años de edad- confesó que no tiene una buena relación con su familia desde que era adolescente.

A pesar de todo, su papá le pide una oportunidad para hablar y arreglar su relación, pero el cantante decidió “podar” su árbol genealógico por esta razón.

El pasado 7 de abril se estrenó en el canal de YouTube de Pati Chapoy -de 74 años de edad- una entrevista con Pedro Fernández.

Durante el encuentro, Pedro Fernández contó que desde que tenía 15 años decidió separase de su familia, pues no existía respeto.

El cantante se mudó a la CDMX con su abuelo y siguió su carrera alejado de su familia.

Pedro Fernández destacó que no piensa arreglar las cosas con su familia, pues fueron años de situaciones que desgastaron la relación.

Ante estas fuertes declaraciones, José Luis Cuevas, padre de Pedro Fernández, compartió un video para enviarle un contundente mensaje a su hijo.

José Luis Cuevas pide una oportunidad a Pedro Fernández para hablar y tratar de sanar su vínculo familiar.

“Aprovecho las redes sociales para hacer este video y dar contestación a la entrevista que hace un par de días dio mi hijo Pedro. Hijo, te digo esto, de verdad me siento muy mal de haber oído esto y me doy cuenta que te sentiste muy abandonado”

El papá de Pedro Fernández cree que el cantante hizo fuertes declaraciones con Pati Chapoy porque cuando era niño se sintió abandonado.

José Luis Cuevas asegura que se siente arrepentido de la forma en que descuidó a su hijo desde niño, por lo que ahora busca hablar con él.

José Luis Cuevas espera que con su video Pedro Fernández esté abierto al diálogo y se acerque de nuevo a su familia.

Por último, el papá de Pedro Fernández desea que lo perdone y pronto puedan hablar en persona.

Sin embargo, Pedro Fernández explicó a Pati Chapoy la razón por la que se alejó de su padre y familia.

Pedro Fernández reveló que desde que era niño comenzó a trabajar y todo el dinero que le pagaban se lo quedaba su papá.

El cantante se percató que su familia lo usaba como la “gallina de los huevos de oro” y daban por hecho que él resolvería todo.

“Pasó de todo, mi relación no es buena y tiene mucho tiempo de no ser buena (con su familia) No es un tema nuevo, es un tema de hace mucho tiempo”

Pedro Fernández recuerda que los problemas con su familia se agravaron cuando tenía 12 años y por eso decidió alejarse de ellos a los 15 años.

“A lo largo del tiempo han pasado momentos (…) Yo creo que las personas debemos respetarnos primero que nada y cuando me di cuenta de eso, de haber, no me respetan, no piensa igual que yo, no tiene sentido que cada encuentro se aun choque”

Pedro Fernández